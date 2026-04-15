快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

▲台船軍用無人艇「奮進魔鬼魚號」。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

國防部1.25兆元的軍購特別預算中，自殺無人艇部分，規劃預算額度高達280億元，1350艘以上，平均每艘造價約2000萬元。造船業指出，國防部首批計畫建造500艘，已經通知各造船廠報價，預計今年底前簽約訂造，明年開始陸續完工交艇。

國防部長顧立雄稍早曾指示，自殺無人艇採取「內購為先」原則，要求載台100%國內自製，關鍵軟體技術則可能從國外引進。國內可建造攻擊無人艇的船廠估計約有台船(2208)、龍德(6753)、中信(2644)，雷虎、罡旻等，各家都已在積極備標中。

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國防部規劃由海軍統籌建案，委託中科院擔任主合約商，規範出關鍵軟體技術規格後，再規範出可參與的船廠。造船業指出，目前看採購案是一個標，但因艘數很多，估計不是一家能全包的，各家會報出自己能承造的艘數，最後估計會分幾個標辦理招標。

台船營運規模最大，估計一年至少可造上百艘；龍德今年首季已完成第六廠北棟的新產能，使承接船型能力從現有的1000噸級大幅提升至5000噸級，大幅擴充產能。

目前各家船廠目前都在接洽玻璃纖維強化塑膠(Fiber-reinforced Plastic，簡稱 FRP)、導控與載台艦體等相關零組件合作廠商。