11檔「抓去關」新名單　PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

▲證交所公告多檔處置股新名單，其中PCB概念股大量2度延長刑期。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15）日創新高，投資市場熱絡，但證交所、櫃買中心盤後公告11檔處置股新名單，將自明（16）日起一路關到4月29日，其中包括PCB飆股大量（3167）、綠能股森崴能源（6806）皆為延長刑期，大量在2度延長下將關至少16個交易日，為11檔處置股中刑期最長的「學長」。

大量今日以上漲29元或4.32%、每股701元作收，盤中最高716元刷新天價，若以4月7日第一次打入處置前一天收盤價490元來看，大量自從被關以來已漲43.06%。

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11檔處置股名單如下：

晶技（3135）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.28%

大量（3167）：20分鐘撮合

理由：

原自4月8日處置到21日，第1次延長到4月24日，第2次延長至4月29日，最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.50%、且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達162元、最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達141.72%、最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達227.57%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達254.04%、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達162元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高

台勝科（3532）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達41.15%、且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52.5元

六方科-KY（4569）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達42.55%、且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52.5元

大銀微系統（4576）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.17%

雙鍵（4764）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達47.49%、且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達59.5元、且4月15日之週轉率為15.21%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達250.98%

有成精密（4949）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.68%、4月15日之週轉率為14.39%

森崴能源（6806）：25分鐘撮合

理由：

原處置到4月24日，延長刑期至4月29日，最近6個營業日累積收盤價跌幅達46.21%

光洋科（1785）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達46.42%；最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達129.5%；當日週轉率達14.35%；元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.02%

達航科技（4577）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.33%；當日週轉率達5.87%

前鼎光電（4908）：5分鐘撮合

理由：

最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達32.24%；當日週轉率達10.57%