群創南科5廠148.5億元賣日月光　預估處分利益133億元

▲群創光電。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

半導體封裝大廠日月光投控（3711）今（15）日公告，子公司日月光半導體經董事會通過，將斥資新台幣148.5億元，向面板廠群創（3481）購入位於台南市新市區的 Fab5 廠房及相關附屬設施，群創今日也同步發重大訊息公告。

根據群創公告資料，此次處分標的建物面積達184,313.95平方公尺，約55,754.97坪，最終交易總金額為新台幣148.5億元。交易對象為日月光半導體製造股份有限公司，雙方並無關係人關係。

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群創表示，本案採議價方式進行，價格參酌專業估價報告及市場行情訂定，並依董事會授權機制完成決策程序。專業估價結果分別為150.7億元及148.5億元，與實際成交價格相近，具市場合理性。

在處分利益方面，群創預估本案可認列約新台幣133億元處分利益，但實際金額仍須待交易完成並扣除相關費用後入帳。至於付款條件與相關約定事項，則依雙方合約內容辦理。

日月光則表示，交易金額是參酌戴德梁行與天合兩家專業估價事務所之評估報告，估價金額落在151億至 151.7億元之間，最終雙方議價以148.5億元成交。

日月光也指出，為加速買賣標的之移交時程，雙方將另行簽署提前廠房使用補償協議，由群創依雙方約定條件提前並加速進行製程設備及特定廠務設備之拆卸、搬遷與清運作業，並由日月光補償群創公司因此產生之移除成本，預估約9.82億元。