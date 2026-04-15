龍德首季營收年增7.11%　新廠房加軍方艦艇有利後續增長

▲龍德造船第六棟北區新廠房已在今年首季完工。（圖／翻攝自龍德簡報）

記者張佩芬／台北報導

龍德造船(6753)3月營收4.69億元，月增61.67%，年增18.41%，累積首季季營收13.25億元，年增7.11%。由於公司第六廠北棟廠房已經在今年首季完工，等著爭取海委會40艘海巡艦與國防部1350艘自殺無人艇訂單，未來業績成長空間大，今日股價收盤價140元，單日上漲10.5元，漲幅8.11%。

龍德造船去年12月26日在法說會上指出，公司去年新造船合約總金額約36.7億元，包括軍用艦艇後續艇6艘、40公尺工作船6艘、高速攔截艇6艘、35噸級巡緝艇2艘；維修保養合約金額約5.9億元，是高速攔截艇6艘全壽期保養維修。公司累計到去年底，在手新造船訂單總合約金額為144億元。

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因「國艦國造」政策，業界估計未來十年內，不包含潛艦後續造艦，還有1到2千億元的國艦新單將釋出，龍德主要鎖定海委會先前提出為期九年的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，該計畫已獲行政院核定，預計民國122年前完成，將建造2000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100噸級14艘，總計40艘，總經費達568億元。

國防部的自殺無人艇部分，第一階段500艘預計今年年底前完成招標與簽約，明年開建造，也將是龍德積極爭取的訂單。

去年龍德營收52.46億元，營業毛利10.44億元，營業利益8.57億元，稅前淨利8.43億元，歸屬母公司業主淨利6.83億元，EPS5.98元，董事會通過擬配發現金股利1.25元。今年龍德預計有雷艦6艘、塔江艦5艘，共11艘交船，業績將維持穩定成長。