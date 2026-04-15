快訊／美伊戰爭預計極度接近結束　BDI今日大漲130點、日漲幅5.52%　

▲在海岬型船帶領下，今日BDI大漲130點。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場高階指出，美伊戰爭預計極度接近結束，看好戰後鋼鐵需求，今(15)晚波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)大漲130點，單日漲幅5.52%，來到2484點，主要是由海岬型船領漲，該型船運費指數上漲293點，漲幅7.98%，指數來到3671點，現貨市場日租33,295美元，單日上漲2658美元。

美國銀行本月中旬發布的調查報告指出，大多數受訪投資者預期衝突最早可能在4月結束。該調查也指出，儘管對戰事結束持樂觀態度，但不到三分之一的人認為荷莫茲海峽的航運能在年中前恢復正常。

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預測市場平台Polymarket數據顯示，市場參與者密切關注4月底前的局勢變化。截至4月初，預測4月底前航線航運恢復正常的機率約為41%。

美國總統川普於昨日與今日多次表示戰爭「已經結束了」(was)或「非常接近結束」。雖然美伊雙方在4月12日的首輪談判未達成協議，但川普先前曾預測美軍最快會在2到3周內撤離伊朗行動。下一輪談判可能本月16日至17日左右於巴基斯坦舉行，被視為正式終結戰事的關鍵轉折。

另中國不僅是囤積原油，3月進口了1.047億噸鐵礦石，月增7.3%、年增11.5%，導致今年至今進口量已達3.148億噸，年增10.3%。海岬型船日租則已經連續9天上漲，月初至今上漲35%。

散裝船運市場高階分析，戰後重建第一階段的需求是鋼鐵，而原油產量估計要近半年才會恢復正常，因此油價會是逐步回跌，夏日逼近，市場對替代能源煤炭的需求也會是逐步下修，不可能一步到位。