一文看13家金控Q1賺進1882億　創史上同期第2高

▲13家金控第一季賺進1882億元。（圖／路透）
記者巫彩蓮／台北報導
美國於2月28日向伊朗宣戰，造成國際股市動盪，間接衝擊3月金融業投資部位評價，惟台股交投依然熱絡，美國降息效應，引導銀行業外幣資金成本下降，13家金控3月稅後淨利434.91億元，第一季稅後淨利1882.01億元，為歷年同期第二高，年增31.04%。
3月台股雖然下跌，但交投依然熱絡，單月上市櫃日均量突破1兆元，這也帶動金控旗下證券子公司獲利，銀行端存放款、財管業務動能強勁，利息、手續費收入呈現成長態勢，中信金（2891）、元大金（2885）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、第一金（2892）、華南金（2880）、合庫金（5880）等八家金控首季獲利皆創下歷年同期新高。
美伊衝突升溫，全球股市短期劇烈震盪，而債市利率攀升等影響，金控旗下壽險子公司3月金融資產評價受到影響，富邦人壽3月由盈轉虧，稅後淨損19.4億元，國壽3月稅後淨利降至7.2億元，間接影響第一季獲利表現，富邦金第一季稅後獲利332.7億元，年減19.07%，國泰金第一季稅後獲利316.6億元，年減1.43%，EPS仍有2元以上水準，富邦金第一季EPS 2.37元、國泰金第一季EPS 2.15元。
就3月單月獲利表現，以中信金最佳，單月稅後淨利75.77億元，首季第一季231.04億元，創下歷年同期新高，年增16%，EPS為1.18元，13家金控排名第三，旗下主要獲利引擎中信銀受惠存放款業務成長，加上財管動能強勁，帶動首季獲利達165.86億元，創歷年同期最佳，但美伊戰爭關係，金融資產價格變化劇烈，台壽人壽單月獲利僅5.45億元。
元大金第一季稅後獲利144.09億元、EPS 1.08元均創下歷年同期新高，旗下證券、銀行、期貨、投信子公司單季獲利也是創同期新高，台股3月日均成交值放大，突破1兆元，帶動元大證經紀手續收入，3月稅後淨利28.67億元，為歷年同期次高表現，第一季稅後淨利87.35億元，創下歷年同期新高水準。
13家金控第一季獲利表現，富邦金、國泰金兩家超過300億元為領先群，而中信金、台新新光金則是突破200億元，元大金、凱基金（2883）、永豐金、玉山金也突破百億元大關，共計八家金控第一季獲利超過100億元。
保險業今（2026）年起適用IFRS 17，取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）會計科目，股票投資位若在FVOCI項會計項下，處分時損益不計入當期損益，會反映在保留盈餘項下，但可作為盈餘分配，因為壽險型金控的獲利數，會出現調整前、後兩種數字。
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