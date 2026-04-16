一文看13家金控Q1賺進1882億　創史上同期第2高

11檔「抓去關」新名單 PCB股大量、綠能股森崴能源延長處置

台股今（15）日創新高，投資市場熱絡，但證交所、櫃買中心盤後公告11檔處置股新名單，將自明（16）日起一路關到4月29日，其中包括PCB飆股大量（3167）、綠能股森崴能源（6806）皆為延長刑期，大量在2度延長下將關至少16個交易日，為11檔處置股中刑期最長的「學長」。

38萬股民注意！台企銀擬配0.3元現金 0.7元股票

擁有超過38萬股東的台企銀（2834）於今（15）日召開董事會通過股利分派案，擬配發現金股利0.3元、股票股利0.7元，合計總股利1元，以今日收盤價15.5元計算，股息殖利率約為1.94%，相較去年EPS 1.26元，盈餘分配率約79%。

國泰金Q1獲利316.6億元、年減1.4% EPS 2.15元

國泰金（2882）公布3月稅後淨利50.3億元，累計第一季稅後淨利達316.6億元，年減1.4%，EPS 2.15元，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信第一季累計稅後淨利皆創歷年同期新高。

AI伺服器推升電感需求 新聿科預計22日以每股112元登興櫃

專精於功率型電感研發製造的新聿科（7912）將於4月22日以每股參考價112元登錄興櫃。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，新聿科2025年全年營收達新台幣10.24億元，較前一年度大幅成長56%，毛利率由28.24%提升至32.16%，稅後淨利1.14億元，EPS達6.15元，獲利能力顯著提升。

巴逆逆哀「賣股繳稅」 會計師驚呼：大網紅！年收粗估破7位數

股市反指標女神、網紅「巴逆逆」自拍影片指國稅局今年起要針對網紅課稅，一口氣追繳5年所得，她被迫要賣股籌錢繳稅，並自揭因收入下滑符合稅金「分期付款」的條件。不過會計師粗估，巴逆逆過去5年平均年所得超過7位數，導致5年來一次要繳百萬稅款，才會促成「賣股繳稅」的原因，也因繳稅金額墊高，才成為國稅局同意分期支付的關鍵。

顏慧欣生前爆遭霸凌 父親顏慶章打破沉默「願協助調查」

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，引發關注，立法院司法及法制委員會許宇甄立委今（15）日上午質詢監察院有關顏慧欣霸凌案調查結果，對此，顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章向外表示，願協助專案小組調查。

看電影、演唱會更輕鬆！ 娛樂稅法修正草安初審過關

干擾民眾看電影、欣賞演唱會等藝文表演多年的《娛樂稅》廢除有望！立法院財委會今（15）日送出《娛樂稅法》修正草案，朝野對於電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等達成「免徵娛樂稅」共識，而影響地方財源的高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，課稅權利由地方決定。

聯合再生神奇回血！ 連跌2根今帶量急拉攻漲停

國發基金日前申報轉讓聯合再生（3576）持股420萬1476股，造成股價4月13、14日連續兩天跌停，而國發發布聲明指出，此次釋股屬策略投資目的達成後，啟動例行性退場機制，轉讓後仍持有5.81%股權並保有董事席次，持續協助強化公司治理，今（15）日第一盤2.4多萬張以14.3元掛出，股價立即急拉而上到16.9元漲停價位，表現相當戲劇化。

快訊／權值F4發威！台積電飆2095元天價 台股攻破3萬7

台積電（2330）今（15）日盤中飆漲35元或1.7%至2095元新天價，加上權值股「F4」聯袂發威，加權指數開盤不到1小時大漲逾723.75點至37019.87點，首度攻破3萬7千點整數大關。

股王信驊飆13800元天價 千金股致茂亮燈漲停創新高

股王信驊（5274）股價連日創新高，今（15）日盤中飆上13800元新天價，再刷台股單一標的報價新紀錄，千金股中自動測試設備業者致茂（2360）攻上漲停飆新高，2檔成為表現最為亮眼的高價股。