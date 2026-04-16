MSC貨櫃船王完成交棒　船隊即將破千艘、運力較馬士基高57%

▲MSC貨櫃船隊即將破千艘。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

本月13日，貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)宣布，公司創辦人吉安路易吉·阿龐特 (Captain Gianluigi Aponte)去年第四季已經將公司全部所有權轉移給其子女迭戈．阿龐特(Diego Aponte)和艾莉莎．阿龐特(Alexa Aponte)；根據Alphaliner最新統計數字，MSC營運船隊已達994艘，總運力726.87萬箱(20呎櫃)，隨時會破千艘。

在2022年1月，MSC登上全球第一大貨櫃船公司寶座，當時總運力是428.4萬箱，僅較被擠到第二的馬士基多1888箱，經過4年，MSC運力較馬士基多出260艘船、264萬箱，總運力較馬士基高出56.77%。

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在自有船部分，MSC有741艘，426.19萬箱，馬士基是347艘，282.07萬箱；新船訂單部分，MSC有126艘、215.18萬餘箱，馬士基是92艘、120.16萬箱，差距明顯拉大。

迭戈目前擔任MSC總裁，艾莉莎擔任財務長，吉安路易吉則繼續擔任集團執行主席。MSC在發布的訊息中，將接班安排定義為公司歷史上的一個「重要里程碑」，並表示，此舉將確保集團在下一代掌舵下繼續保持穩定與增長。

Gianluigi是船長出身，於1970年創立MSC，以一船起家，現在船隊近千艘，航網覆蓋155個國家、520個港口、年運輸量約3000萬箱。他的兒子迭戈1997年進入公司，是先上船接受培訓，擔任初級輪機，吸取現場技術經驗，之後進入 MSC位於義大利Sorrento的船舶管理部門，進積累海事與船管經驗，隨後才進入日內瓦總部，在不同營業單位任職，包括拉美和美國航線業務，2014年Diego正式接任集團總裁兼CEO。

Alphaliner最新一期週報透露，近期MSC再次在二手船市場買入4艘貨櫃船，分別為兩艘2572箱、1艘3543箱，以及1艘1732箱船舶，現在只要再添6艘船舶，船隊就破千艘。

地中海航運在1996年曾來台開闢歐洲航線，但是僅派船航行一個航次後，就改以集貨船收載台灣貨物，主要是因MSC將營運重心放在中國大陸，直到2000年才派澳洲航線船隻彎靠台灣；2002年曾來台開闢南非航線，在2005年4月停航。

2005年7月MSC準備來台開闢東地中海航線，但因同時決定自設子公司，擔任該公司在台總代理9年的運昇船務代理公司認為公司貼錢作其代理，好不容易等到有母船彎靠台灣，能達到經濟規模，MSC不應臨時取消總代理權，一狀告上法院，結果花了近半年時間才解除總代理合約，成為當時國內海運市場喧騰一時的新聞。