台積電法說前觀望！股價翻黑跌5元至2075　台股漲224點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（16日）在台積電（2330）下午法說前夕以36759.53點開出，指數上漲37.39點，漲幅0.1％，隨後漲勢進一步擴大，上漲224.34點至36946.48點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2080元，股價在上下5元區間震盪，一度翻黑跌5元至2075元；鴻海（2317）維持平盤至207.5元；聯發科（2454）上漲60元至1850元；廣達（2382）上漲6元來到314.5元；長榮（2603）維持平盤至203元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌72.27點或0.15％，收在48463.72點；標準普爾500指數上漲55.57點或0.8％，收7022.95點；那斯達克指數上漲376.94點或1.59％，收在24016.02點；費城半導體指數上漲15.17點或0.16％，收9239.29點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48463.72 ▼72.27 ▼0.15% S&P500 7022.95 ▲55.57 ▲0.8% NASDAQ 24016.02 ▲376.94 ▲1.59% 費城半導體指數 9239.29 ▲15.17 ▲0.16%

資料來源：證交所