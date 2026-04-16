台積電Q1獲利估大增5成　AI需求爆發連4季改寫新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日下午即將舉行法說會，根據外媒路透社報導，在AI基礎建設需求持續爆發帶動下，預期今年首季獲利可望大幅成長。市場預估，台積電2026年第一季淨利將達新台幣5433億元（約172.3億美元），年增約50%，不僅可望創下單季歷史新高，也將連續第四季改寫紀錄，並達成連續九季獲利成長。

根據LSEG彙整19位分析師預測，若台積電本季獲利超過5057億元，將正式刷新歷史紀錄。受惠AI晶片需求強勁，台積電3奈米製程與先進封裝產能持續供不應求。分析師指出，包括NVIDIA與Apple等主要客戶需求強勁，帶動公司營運持續攀升。台積電日前亦公布首季營收年增35%，優於市場預期。

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在市值表現方面，台積電目前市值已達約1.68兆美元，幾乎為三星電子的兩倍，穩居亞洲最具價值企業。

不過，外部環境仍存在變數。中東地緣政治風險升溫，恐影響半導體關鍵原料如氦氣與氖氣供應。不過多數分析師認為，台積電具備充足供應鏈管理能力，短期內仍可穩健應對。

此外，資本支出動向亦成市場焦點。台積電先前預估2026年資本支出將落在520億至560億美元，較2025年大幅成長最高達37%。市場關注公司是否進一步上修支出計畫，以反映對AI長期需求的信心。

在全球布局方面，台積電持續推進海外擴產計畫，包括於美國亞利桑那州投資1650億美元建廠，同時調整日本布局，未來也將導入3奈米先進製程，而非僅限成熟製程。