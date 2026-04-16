台股市值超車英國登全球第6　AI效應成功策動V型反轉

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣緊張情勢和緩，全球股市展開反彈行情，台股呈現「V」型反轉，昨（ 15）日來到37064點新高，根據外電報導，台股上市櫃總體市值已正式突破4.14兆美元大關，超越英國股市，成為全球第6大股票市場，這反映出在AI潮浪下，台灣半導體、電子產業競爭力，成為推升台股整體市值成長的關鍵。

今年1月台股突破3萬大關，在全球股市市值排名由第8名推進到第7名，最大權值股台積電（2330）挾著半導體代工先進製程競爭優勢，2月股價挺進2千元大關，儘管3月遭遇美伊戰事亂流，4月隨著戰事情勢緩和，今日法說會市場樂觀預期，股價重回2千元之上，台股不但收復美伊戰爭所造成跌幅失土，更進一步創下歷史新高。

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而台股市值跟著水漲船高，上市櫃總市值來到4.14兆美元，超越英國股市，成為全球第六大股票市場，目前的市值規模僅次於美國、中國、日本、印度，以及加拿大等市場。

根據國際貨幣基金（IMF）今年預估，台灣9770億美元的經濟規模，雖不及英國的4.3兆美元，惟AI相關產品出口的強勁成長，提升市場對該國經濟成長的預期。

《彭博社》引述Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理成長解決方案主管Yoon Ng析：台灣仍被視為AI硬體的代表性投資標的，只要AI資本支出動能持續，資金流就能維持支撐力。

台股市值成長與台積電密不可分，市場關注今日登場法說會內容，特別是對今年下半年的營運展望，這將攸關台股上市櫃市值能否穩居全球第6、進而挑戰第5名的關鍵指標。

