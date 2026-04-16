台積電賺爛！Q1雙率破紀錄 毛利率66%法人驚艷

圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日公布2026年第一季財報，除了稅後淨利達5725億元及EPS創新高達22.08元外，財報另一亮點則是台積電繳出毛利率66.2%及營業利益率58.1%的新高紀錄，淨利率更達50.5%，法人也因此驚呼「神山太神」，市場更緊盯稍後公司營運說明。

快訊／台積電Q1暴賺5725億優於預期 EPS飆22.08元破紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日公布2026年第一季財報，受惠AI需求強勁帶動，單季獲利再創新高。第一季稅後淨利達5725億元，優於市場預估的5423.8億元，毛利率66.2%同樣超出預期，EPS達22.08元，寫下歷史新高紀錄。

快訊／台新證14日下單大亂 公司：錯帳9000筆「全吃下」

台新新光金（2887）旗下證券子公司台新證本月6日與元富證券整併後出現系統異常，14日再再爆下單系統大亂，粗估錯帳筆數9000筆，將全部負擔。

台股上演V轉秀創新高 一表看10檔量價齊揚主動式台股ETF

中東緊張情勢緩和，台股上演「V」轉秀，統計至4月15日，大盤連續4天創新高，主動式台股ETF表現更是出色，觀察14檔主動式台股ETF今年來平均漲幅為28.87%打敗大盤的26.79%，日均量萬張以上、價量齊揚的主動式台股ETF共有10檔，包括主動群益科技創新(00992A)今年來上漲46.88%漲幅居冠，其次是主動統一台股增長(00981A)，主動群益台灣強棒(00982A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動復華未來50(00991A)也都有三成以上漲幅的好表現。

台積電Q1獲利估大增5成 AI需求爆發連4季改寫新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日下午即將舉行法說會，根據外媒路透社報導，在AI基礎建設需求持續爆發帶動下，預期今年首季獲利可望大幅成長。市場預估，台積電2026年第一季淨利將達新台幣5433億元（約172.3億美元），年增約50%，不僅可望創下單季歷史新高，也將連續第四季改寫紀錄，並達成連續九季獲利成長。

獨／玉山金併三商壽12／1換招牌 發「2+2」留任獎金防挖牆角

玉山金（2884）於去（2025）年11月宣佈合意併購三商壽（2867），每1股三商壽換發0.2486股玉山金，合併價金總金額約483億元，一旦完成整併，玉山金資產規模突破5.8兆元，成為前五大金控，這宗合併案雙方在今（2026）年 1 月同步召開股臨會順通過，而公平會於日前審核通過，接下來，就等金管會點頭。

快訊／台股收漲409.88點創史上最高收盤 台積電漲5元至2085

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲409.88點，以37132.02點作收，漲幅1.12％，成交量8867.92億元。

台股創新高！指數漲413點至37135 台積電翻紅漲10元

台積電（2330）法說會前夕高檔震盪，台股驚驚漲，今（16）日午盤後在台積電（2330）翻紅向上下發動猛攻，加權指數一度翻漲413.41點，指數刷37135.55點史上新高。

壽險業外匯新制上路！22兆海外投資部位大解放 喜迎2利多

今年起金管會推動外匯新制，調整現行準備金、特別盈餘公積設計4桶金來厚實資本，根據外電《彭博》報導指出，匯率會計新制，台灣壽險業得以從沉重的避險成本解放，所管理逾22兆元海外投資部位出現結構性轉變，讓業者間接鞏固全球主要債券投資者的位階，更因此產生2大利多，一方面降低新台幣急升壓力，另一方面也減少持有外國債券的評價壓力。

台股市值超車英國登全球第6 AI效應成功策動V型反轉

中東地緣緊張情勢和緩，全球股市展開反彈行情，台股呈現「V」型反轉，昨（ 15）日來到37064點新高，根據外電報導，台股上市櫃總體市值已正式突破4.14兆美元大關，超越英國股市，成為全球第六大股票市場，這反映出在AI潮浪下，台灣半導體、電子產業競爭力，成為推升台股整體市值成長的關鍵。