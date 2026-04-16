壽險業外匯新制上路！22兆海外投資部位大解放　喜迎2利多

▲外匯新制上路，壽險海外投資更有彈性。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

今年起金管會推動外匯新制，調整現行準備金、特別盈餘公積設計4桶金來厚實資本，根據外電《彭博》報導指出，匯率會計新制，台灣壽險業得以從沉重的避險成本解放，所管理逾22兆元海外投資部位出現結構性轉變，讓業者間接鞏固全球主要債券投資者的位階，更因此產生2大利多，一方面降低新台幣急升壓力，另一方面也減少持有外國債券的評價壓力。

《彭博》報導指出，由於台灣債券固定收益市場無法滿足壽險業的胃納量，因此長年轉向海外尋求更高收益，今年上路外匯新制，允許壽險業者把匯兌損益，分攤至債券存續期間內認列；如此一來，降低台幣短期急速升值，立即衝擊獲利的壓力，同時降低持有外國債券評價壓力。

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隨著外匯會計新制上路，壽險業把避險部位降至歷史低點，也讓台幣無本金交割遠匯(NDF)市場失去一個主要的交易流動性來源，根據《彭博》統計，台灣整體持有1.04兆美元的海外債券，全球排名第八大。

根據金管會統計到去（2025）年底資料，台灣壽險業持有22兆7672億元海外資產，約當台灣對外金融投資的約四分之一，而外國投資又占壽險業總投資金額的約三分之二。

富國銀行駐新加坡亞太區宏觀策略主管Chidu Narayanan表示，台灣國內市場深度不足，外國投資組合可能有所變化，整體而言，海外投資仍可能占壽險資產的大宗。

新規允許保險公司將匯率變動產生的損益，按債券剩餘存續期間攤提，而非立即認列，新制上路，壽險公司海外投資部位避險比例呈現下滑趨勢，根據金管會今年2月底最新數據，壽險公司對海外資產的避險比例降至45.1%，創2024年1月以來新低。

無獨有偶，日本也曾發生類似情況，日圓走弱且避險成本居高不下，日本壽險公司將避險比率由2020年的逾60%高峰，降至9月底的46%。

對台灣壽險業者而言，海外資產成本主要取決於本地、海外市場兩者利差，當本地貨幣大幅升值時，成本隨之墊高，去年台幣出現大幅升值，壽險公司必須承擔高額成本，不然就得認列投資部位巨額匯損。

外匯新制就是避免上述情況發生，金管會要求業者將節省下來的避險費用提列為外匯價格變動準備金，作為吸收匯率衝擊的防護網，而壽險公司龐大的美元避險需求銳減。

彭博行業分析師Steven Lam提醒，壽險業減少換匯交易(CS)、NDF兩者交易，一旦需要提高避險比率，可能將面臨較高成本。

不過，壽險公司表示，不太可能再降低避險比率，在新一代清償能力制度(TIS)下，台灣壽險業未避險的外幣淨投資部位要增加計提匯率風險資本，此一規定預期可使業者不會將避險部位完全歸零，而是維持在一個合理水準。

