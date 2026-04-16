台股上演V轉秀創新高　一表看10檔量價齊揚主動式台股ETF

▲台股示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東緊張情勢緩和，台股上演「V」轉秀，統計昨（15）日，大盤連續4天創新高，主動式台股ETF表現更是出色，觀察14檔主動式台股ETF今年來平均漲幅為28.87%打敗大盤的26.79%，日均量萬張以上、價量齊揚的主動式台股ETF共有10檔，包括主動群益科技創新(00992A)今年來上漲46.88%漲幅居冠，其次是主動統一台股增長(00981A)，主動群益台灣強棒(00982A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動復華未來50(00991A)也都有三成以上漲幅的好表現。

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群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股頻創新高，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性。主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。針對當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。可持續聚焦封測產業：Rubin/TPU將為2026年CoWoS主要成長動能；散熱產業：GB+ASIC帶動今（2026）年AI產業高速成長；光通訊產業：AI席捲未來，光收發模組負傳輸重任，整體而言，可關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等AI應用以及提高生產力族群。



