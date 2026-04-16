快訊／台積電Q1暴賺5725億優於預期　EPS飆22.08元破紀錄

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日公布2026年第一季財報，受惠AI需求強勁帶動，單季獲利再創新高。第一季稅後淨利達5725億元，優於市場預估的5423.8億元，毛利率66.2%同樣超出預期，EPS達22.08元，寫下歷史新高紀錄。

台積電2026年第一季合併營收為新台幣1兆1341億元，稅後淨利5724.8億元，每股稀釋盈餘（EPS）22.08元（每單位ADR為3.49美元）。

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與去年同期相比，第一季營收年增35.1%，淨利與每股盈餘均年增58.3%；與2025年第四季相比，營收季增8.4%，淨利季增13.2%。以美元計算，第一季營收為359億美元，年增40.6%，較前一季成長6.4%。獲利能力方面，第一季毛利率為66.2%，營業利益率58.1%，淨利率50.5%。

製程結構方面，3奈米製程出貨占晶圓營收比重25%，5奈米占36%，7奈米占13%；先進製程（7奈米及以下）合計占比達74%。

根據台積電先前釋出財測，台積電預期，2026年第一季營收以美元計，約會落在346億美元至358億美元之間，有望季增4％，若以新台幣兌美元1比31.6元計算，毛利率預計落在63％至65％之間，營利率則預計落在54％至56％之間。

今日台積電公布最新財報，不只繳出獲利創新高的好成績，毛利率更突破財測高標來到66.2%，EPS達22.08元也寫下最強單季紀錄。