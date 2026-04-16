還會更好！台積電估Q2營收有望季增一成　毛利率有望攻上67.5％

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈2026年第一季財報，並釋出最新財測，台積電預期，今年第二季營收約介於390億至402億美元之間，有望季增10.3％，及年增32％，若以新台幣兌美元1比31.7元計算，毛利率預期介於65.5％至67.5％之間，營利率則預期介於56.5％至58.5％之間。

台積電2026年第一季合併營收為新台幣1兆1341億元，稅後淨利5724.8億元，EPS達22.08元，與去年同期相比，第一季營收年增35.1%，淨利與每股盈餘均年增58.3%；與2025年第四季相比，營收季增8.4%，淨利季增13.2%。以美元計算，第一季營收為359億美元，年增40.6%，較前一季成長6.4%。獲利能力方面，第一季毛利率為66.2%，營業利益率58.1%，淨利率50.5%。

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台積電也預期近期稅率將達20％，不過全年稅率或落在17％至18％之間。

至於如何達成第一季毛利率66.2%，台積電財務長黃仁昭則表示，由於成本控管得當，還有更好的外匯匯率，未來台積電仍會靠著更好的產能利用率來持續保持毛利率表現，儘管海外廠會稀釋部分毛利率表現，但靠著更好的產能利用率和成本管控仍可以維持毛利率表現。

黃仁昭也預期N2製程會在下半年影響毛利率2％到3%，也預期海外廠接下來五年的前期會影響毛利約2％-3％，後期會影響3％-4％的表現。