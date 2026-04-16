快訊／台股收漲409.88點創史上最高收盤　台積電漲5元至2085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲409.88點，以37132.02點作收，漲幅1.12％，成交量8867.92億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲37.39點開出，指數開高走高，盤中最高達37135.55點，最低36751.09點，終場收在37132.02點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到2085元，漲幅0.24％；鴻海（2317）下跌0.5元至207元；聯發科（2454）上漲105元至1895元；廣達（2382）上漲10元來到318.5元；長榮（2603）下跌1.5元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為矽力*-KY（6415）上漲27.5元，漲幅10％；眾達-KY（4977）上漲19.5元，漲幅10％；聚賢研發-創（7631）上漲12.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲6.7元，漲幅10％；泰金寶-DR（9105）上漲0.54元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為鴻碩（3092）下跌2.05元，跌幅5.64％；三福化（4755）下跌8.5元，跌幅5.59％；映泰（2399）下跌2.05元，跌幅5.53％；華夏（1305）下跌0.9元，跌幅5.29％；中再保（2851）下跌1.65元，跌幅5.27％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|矽力*-KY（6415）
|302.5
|▲27.5
|▲10.0％
|眾達-KY（4977）
|214.5
|▲19.5
|▲10.0％
|聚賢研發-創（7631）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|南茂（8150）
|73.7
|▲6.7
|▲10.0％
|泰金寶-DR（9105）
|5.94
|▲0.54
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鴻碩（3092）
|34.3
|▼2.05
|▼5.64％
|三福化（4755）
|143.5
|▼8.5
|▼5.59％
|映泰（2399）
|35.0
|▼2.05
|▼5.53％
|華夏（1305）
|16.1
|▼0.9
|▼5.29％
|中再保（2851）
|29.65
|▼1.65
|▼5.27％
資料來源：證交所
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