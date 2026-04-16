快訊／台股收漲409.88點創史上最高收盤　台積電漲5元至2085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲409.88點，以37132.02點作收，漲幅1.12％，成交量8867.92億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲37.39點開出，指數開高走高，盤中最高達37135.55點，最低36751.09點，終場收在37132.02點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到2085元，漲幅0.24％；鴻海（2317）下跌0.5元至207元；聯發科（2454）上漲105元至1895元；廣達（2382）上漲10元來到318.5元；長榮（2603）下跌1.5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為矽力*-KY（6415）上漲27.5元，漲幅10％；眾達-KY（4977）上漲19.5元，漲幅10％；聚賢研發-創（7631）上漲12.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲6.7元，漲幅10％；泰金寶-DR（9105）上漲0.54元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為鴻碩（3092）下跌2.05元，跌幅5.64％；三福化（4755）下跌8.5元，跌幅5.59％；映泰（2399）下跌2.05元，跌幅5.53％；華夏（1305）下跌0.9元，跌幅5.29％；中再保（2851）下跌1.65元，跌幅5.27％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 矽力*-KY（6415） 302.5 ▲27.5 ▲10.0％ 眾達-KY（4977） 214.5 ▲19.5 ▲10.0％ 聚賢研發-創（7631） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 南茂（8150） 73.7 ▲6.7 ▲10.0％ 泰金寶-DR（9105） 5.94 ▲0.54 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鴻碩（3092） 34.3 ▼2.05 ▼5.64％ 三福化（4755） 143.5 ▼8.5 ▼5.59％ 映泰（2399） 35.0 ▼2.05 ▼5.53％ 華夏（1305） 16.1 ▼0.9 ▼5.29％ 中再保（2851） 29.65 ▼1.65 ▼5.27％

資料來源：證交所