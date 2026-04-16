FedEx攜手大江生醫導入精準物流　進口效率顯著提升約30%

▲FedEx攜手大江生醫導入精準物流。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



在全球供應鏈重組、生醫產業加速升級的趨勢下，物流已成為企業能否成功拓展國際市場的關鍵能力之一。聯邦快遞(FedEx)表示，透過其全球物流網絡與跨境專業，攜手全球保健食品與保養品製造CDMO+領導品牌大江生醫(TCI Bio)，導入精準物流解決方案，協助客戶成功將進口流程效率提升約30%，全面強化其全球供應鏈競爭力。

隨著大江生醫營運版圖持續擴展至歐美與亞洲主要市場，在業務量與國際客戶需求同步成長下，企業對於供應穩定性、法規遵循與運輸透明度的要求亦大幅提升。如何建構一個兼具效率、穩定與可預測性的跨境供應鏈，成為生技製造產業的重要課題。



面對國際市場快速變化，大江生醫觀察，生技製造產業正面臨三大供應鏈挑戰：首先，生產流程高度仰賴關鍵原料的即時供應，任何延誤都可能影響產線運作與客戶交期；其次，各國進出口規範存在差異，涵蓋文件審查、通關流程與法規遵循，提升營運複雜度；此外，部分生物活性原料對運輸環境高度敏感，長途運輸中的穩定性控管，亦成為影響產品品質的重要關鍵。



為協助大江生醫因應全球供應鏈挑戰，FedEx 以「精準物流」為核心，與客戶共同打造端到端物流解決方案。

首先，透過FedEx覆蓋全球的航空與陸運網絡，確保關鍵原料可穩定、準時地送達生產基地，降低斷料風險，支援整體營運順暢。其次，藉由即時運輸追蹤與數據可視化機制，協助客戶即時掌握在途庫存狀態，提升供應鏈透明度與預測能力。第三，結合 FedEx 在報關實務與跨境流程上的專業經驗，優化通關效率，降低因各地法規差異所帶來的營運風險。

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大江生醫表示，透過上述物流優化措施，整體進口效率提升約30%，不僅有助於生產排程更具彈性，也進一步提升對全球客戶的交付穩定性。



隨著全球營運規模持續擴大，企業對物流的需求已從單純「速度導向」，轉向「產品保護、供應穩定、法規合規與數據管理」的整合能力。

透過數據化與系統化的物流管理，FedEx協助企業降低跨境運輸的不確定性，提前預警潛在風險，讓客戶能以更高的決策效率應對市場變化。物流也因此逐步從傳統的支援成本中心，轉變為推動企業國際成長的重要策略引擎。

從大江生醫的發展經驗可見，企業邁向全球市場，關鍵不僅在於研發與製造能力，更在於是否具備穩健且高度彈性的全球供應鏈與跨境物流能力。

FedEx表示，未來 將持續以其全球網絡、產業解決方案與數據物流能力，協助更多台灣生技與高端製造客戶強化供應鏈韌性，在兼顧品質、效率與法規遵循的前提下，加速布局國際市場，攜手推動台灣產業邁向更高層次的全球競爭力。