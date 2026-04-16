台新金73萬股民注意！　股東會紀念品「矽膠隔熱餐墊」曝光

▲台新金股東會紀念品「多用途矽膠隔熱餐墊」 。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有73萬餘名股東的台新金（2887）今（16日）正式公告股東會紀念品是「多用途矽膠隔熱餐墊二入」，不過必需在4月9日當日或之前買進或擁有股票才有資格領取紀念品。

台新金預訂今年6月12 日舉行股東常會，依規定4月14日至6月12日停止過戶，此次股東常會紀念品為多用途矽膠隔熱餐墊二入，持股未滿1000股（零股）股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

