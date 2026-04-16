千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北國稅局提醒，統一發票中獎不代表一定能領獎，若具營業人身分，即使幸運中百萬也可能落空。近期一名民眾「小賈（化名）」透過網路平台銷售貨物，取得平台開立、品名為「手續費」的雲端發票1000元，幸運對中當期100萬元大獎，雖然沒有打上統編，最終卻仍無法兌領。

國稅局查核發現，小賈未依規定辦理稅籍登記即從事營業行為。雖然該張發票沒有打統一編號，但依交易性質認定，仍屬營業人身分，因此該張中獎發票依法不予給獎。

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國稅局說明，依《統一發票給獎辦法》第11條第1項第9款規定，發票買受人如為營業人，不論是否已辦理稅籍登記，均不適用給獎規定。也就是說，即使未辦稅籍登記，只要被認定具有營業事實，仍不得領取中獎獎金。

稅務人員指出，每逢單月25日為統一發票開獎日，不少民眾期待幸運中獎。不過依財政部108年1月7日台財稅字第10704616110號令，未依《加值型及非加值型營業稅法》第28條規定申請稅籍登記而擅自營業者，其取得的統一發票，同樣不適用給獎規定。

國稅局提醒，民眾如對發票兌獎資格有疑問，可撥打24小時客服專線4128282（手機請加02）洽詢，以免影響自身權益。