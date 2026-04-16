台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股收復3月下跌失土，今（16）日創下37135點歷史新高，而元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣科技龍頭（00881）兩檔ETF規模突破千億。

00631L於3月31日分割恢復交易後持續獲資金挹注，隨股市回升帶動規模成長，據證交所、集保結算所統計，今年以來至昨（15）日，00631L獲得308億元淨申購，至4月10日當周投資人數同步增加9.4萬人，在資金湧入與台股上漲帶動下，推升今（16）日規模達1016億元。

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00631L追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬，在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少。以實際表現來看，統計00631L成立以來至3月31日績效2016%，為同期間臺灣50指數報酬率的352%的5.7倍。

相較於直接投資台指期，00631L的投資人不用自行轉倉，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，槓桿倍數目標兩倍也相對穩定。不過仍提醒，槓桿ETF與原型ETF相比，看對方向可放大獲利，看錯方向虧損也會放大，操作前應謹慎評估，並衡量自身風險屬性與商品適合度。

00631L為台股槓桿ETF中規模與成交熱度第一，據證交所資料統計今年以來至3月24日，日均成交金額30.8億元，3月31日分割恢復交易後至昨（15）日，日均成交金額成長至49.7億，顯見交易門檻降低後，投資人更積極透過00631L參與台股行情。

