快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單　千金股創意進榜

台新證爆下單錯帳17億元全吃下 金管會：逐筆釐清中

台新證於4月7、14日出現兩次系統功能異常，並造成客戶之不便，謹再致上最深歉意，並發布四點聲明，經統計逾9000筆的錯帳筆數已經創下台股史上新紀錄，外傳錯帳金額達17億元，金管會證期局副局長黃厚銘指出，台新證仍仍逐筆跟客戶核對，需要進一步釐清。

台積電賺爛！Q1雙率破紀錄 毛利率66%法人驚艷

圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日公布2026年第一季財報，除了稅後淨利達5725億元及EPS創新高達22.08元外，財報另一亮點則是台積電繳出毛利率66.2%及營業利益率58.1%的新高紀錄，淨利率更達50.5%，法人也因此驚呼「神山太神」，市場更緊盯稍後公司營運說明。

快訊／台積電Q1暴賺5725億優於預期 EPS飆22.08元破紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日公布2026年第一季財報，受惠AI需求強勁帶動，單季獲利再創新高。第一季稅後淨利達5725億元，優於市場預估的5423.8億元，毛利率66.2%同樣超出預期，EPS達22.08元，寫下歷史新高紀錄。

快訊／台新證14日下單大亂 公司：錯帳9000筆「全吃下」

台新新光金（2887）旗下證券子公司台新證本月6日與元富證券整併後出現系統異常，14日再再爆下單系統大亂，粗估錯帳筆數9000筆，將全部負擔。

還會更好！台積電估Q2營收有望季增一成 毛利率有望攻上67.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈2026年第一季財報，並釋出最新財測，台積電預期，今年第二季營收約介於390億至402億美元之間，有望季增10.3％，及年增32％，若以新台幣兌美元1比31.7元計算，毛利率預期介於65.5％至67.5％之間，營利率則預期介於56.5％至58.5％之間。

台股上演V轉秀創新高 一表看10檔量價齊揚主動式台股ETF

中東緊張情勢緩和，台股上演「V」轉秀，統計至4月15日，大盤連續4天創新高，主動式台股ETF表現更是出色，觀察14檔主動式台股ETF今年來平均漲幅為28.87%打敗大盤的26.79%，日均量萬張以上、價量齊揚的主動式台股ETF共有10檔，包括主動群益科技創新(00992A)今年來上漲46.88%漲幅居冠，其次是主動統一台股增長(00981A)，主動群益台灣強棒(00982A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動復華未來50(00991A)也都有三成以上漲幅的好表現。

台積電Q1獲利估大增5成 AI需求爆發連4季改寫新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日下午即將舉行法說會，根據外媒路透社報導，在AI基礎建設需求持續爆發帶動下，預期今年首季獲利可望大幅成長。市場預估，台積電2026年第一季淨利將達新台幣5433億元（約172.3億美元），年增約50%，不僅可望創下單季歷史新高，也將連續第四季改寫紀錄，並達成連續九季獲利成長。

獨／玉山金併三商壽12／1換招牌 發「2+2」留任獎金防挖牆角

玉山金（2884）於去（2025）年11月宣佈合意併購三商壽（2867），每1股三商壽換發0.2486股玉山金，合併價金總金額約483億元，一旦完成整併，玉山金資產規模突破5.8兆元，成為前五大金控，這宗合併案雙方在今（2026）年 1 月同步召開股臨會順通過，而公平會於日前審核通過，接下來，就等金管會點頭。

台新金73萬股民注意！ 股東會紀念品「矽膠隔熱餐墊」曝光

擁有73萬餘名股東的台新金（2887）今（16日）正式公告股東會紀念品是「多用途矽膠隔熱餐墊二入」，不過必需在4月9日當日或之前買進或擁有股票才有資格領取紀念品。

國票金董事提名開獎！ 財政部公股順利過半取得8席

擁有22萬股民的國票金（2889）經營權大戰峰迴路轉，今（16）日在大股東取得共識下，由「超額提名」改採「同額提名」，公司核定公告15席董事提名名單全數曝光，財政部泛公股順利提名8席過半董事，台鋼集團取得1席，耐斯、旺旺則各擁3席（含1席獨立董事）。