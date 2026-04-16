快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單　千金股創意進榜

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所、櫃買中心今（15）日公告7檔飆股入列處置股新名單，「刑期」從明（17）日開始一路關到4月30日，其中以千金股創意（3443）也上榜，除力銘（3593）採分盤交易每10分鐘撮合一次以外，其餘6檔皆採5分鐘撮合制。
新處置股名單如下：
創意（3443）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.76%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達690元
力銘（3593）：10分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.70%
榮科（4989）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.31%；且4月16日之週轉率為46.35%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達174.5%
沛爾生醫-創（6949）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.93%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達157元；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.88%
宜特（3289）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.56%；當日週轉率達11.34%
博磊（3581）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達50.77%；元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為55.44%
台燿（6274）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.15%；當日週轉率達5.48%；最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達170.5元
意德士（7556）：5分鐘撮合
理由：
最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達41.29%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大17.95倍；當日週轉率達6.49%
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