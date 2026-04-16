建新國際今年營收估成長一成　新科國際物流是未來成長最大動能

▲新科國際物流估計是建新國際未來成長最大動力。（圖／建新國際提供）

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)今(16)日舉辦法說會，公司總經理柯勝鐘指出，今年首季完工的台北港新科國際物流園區，是未來主要成長動能，今年以進駐率達五成以上為目標，估計達到六成就可開始獲利；受惠AI等業務成長，今年集團營收估成長一成，獲利有機會小幅提供；公司持股62.66%的中科國際物流(7863)，則預計今年10月自興櫃轉上櫃。

新科智慧物流園區第一期為8層樓立體建築，總樓地板面積達18,703坪，目前有多家客戶接洽進駐，主要鎖定需溫控、電子產業，預計今年7月正式啟用；由於淡江大橋今年5月12日即將通車，有助吸引勞動人力。

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新科第二期倉庫為符合客戶使用需求及期程，規劃為全區多溫層5250坪一層倉庫，預計今年第三季底，第四季初完工啟用，屆時新科智慧物流將帶動台北港整體冷鏈產業及自貿港區業務發展，與一直有合作關係的嘉里大榮(2608)也會在國際、國內低溫物流方面展開合作。

▲建新國際總經理柯勝鐘指出，公司股利配發率已經連續四年超過75%。（圖／記者張佩芬攝）

公司受惠AI產業對倉儲、報關與運輸需求，估計今年倉儲業務成長最多；銅土裝卸業務因為客戶新的十年採購合約，預計進口量有大幅提高，加上公司添購研磨機提高附加價值，估計明年開始業績會有較大成長。

子公司安順、通順的煤炭裝卸業務穩定；今年因為伊朗戰爭造成LNG供應困難，或許會讓煤炭進口量加高，本季與第三季是主要觀察期。

公司今年營收目標是自去年的32億提高到35億以上，獲利部分新科物流的開辦支出，估計可以從其他各事業業績的成長來彌補，毛利大約都在三成左右，去年第四季還提高到三成五，因此獲利也有機會小幅提升。

預計今年7月上櫃的中科物流，去年營收2.71億元，營業利益1.33億元，淨利1.25億元，EPS4.18元。

建新國際去年營收32.45億元，年增12.01％，全年稅後淨利3.83億元、EPS3.80元，分別年增10.94％、5.85％，寫下近年歷史新高紀錄，擬配息2.85元，連4年配息率逾75%。今年3月合併營收2.91億元，年增6.96%，首季營收7.85億元，年減0.21%，主要是因客戶煤炭進口量減少。