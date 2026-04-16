台灣國際創意禮品文具展　打造亞洲創意產業交流新樞紐

▲長隆實業於與韓國Kakao Friends品牌進行授權簽署典禮。左起中小企業信保基金總經理郭裕信、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁、Kakao Friends總經理安雪、長隆實業董事長陳淑鳳、經濟部商業發展署署長蘇文玲、外貿協會秘書長王熙蒙。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2026 DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展」今(16)日起至19日於台北世貿一館舉行，以「原創設計、永續共創、智慧隨行」三大主軸，匯聚來自全球創作者、品牌與企業，全面展現創意設計從內容創作、品牌經營到商業轉化的發展潛力，及跨界轉化的市場商機與文化影響力。

除展覽展示外，亦規劃一系列論壇與活動，聚焦IP經營策略、品牌授權模式、跨界合作及商業化應用等關鍵議題，邀請國內外產業專家分享實務經驗與市場觀察，促進創作者與企業之間的深度對話與媒合。韓國知名IP角色Kakao Friends總部高層也特別來臺，在本屆DG Taiwan展中與深耕台灣授權產業的長隆實業舉辦總代理簽約儀式。

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今年首度推出的「IP角色及授權產品」展區為一大亮點，集結國內外創作者、授權服務業者及品牌商，完整呈現IP從內容孵化到授權應用的價值鏈，促進創意、品牌與產品三方共創。展期間亦同步辦理授權媒合商談與沙龍講座，強化跨國與跨領域合作契機。

主辦單位外貿協會表示，未來將持續推動DG Taiwan朝向IP生態圈整合平台發展，打造具備國際鏈結能力的授權B2B交流平台。

▲參展商現場展示產品特色，與國際買主深入交流，從設計細節到市場應用，促成跨國合作與商機媒合。(圖／貿協提供）

本屆展覽開展前即吸引來自多國專業買主與產業人士預先登錄參觀，顯示全球市場對創意禮品與IP應用的高度關注。外貿協會指出，隨著IP經濟與設計產業持續跨域發展，本屆展覽進一步深化國際鏈結與內容策展，呈現從創作、授權到商品化的完整產業生態系，協助業者掌握跨界合作與市場商機。

在永續與數位轉型方面，本屆展覽落實「智慧隨行」理念，採用節能數位行銷看板(電子紙)取代傳統紙本輸出，並於展場重要動線設置即時指引資訊，有效降低資源消耗並提升資訊傳遞效率；同時運用電子紙桌牌作為講師識別工具，兼顧環保與彈性應用，打造智慧化且低碳的觀展體驗。

DG Taiwan集結亞洲及其他地區優質創作者與品牌，展出內容涵蓋IP角色、插畫設計、文創商品、禮品文具及生活選品等多元領域，透過多元活動，包括主題論壇、創作者分享、互動體驗及現場票選活動等，提升觀展參與度，營造兼具專業交流與生活體驗的展會氛圍。

展場中可見不同文化背景的創意能量交會，充分展現設計如何轉化為文化影響力與商業價值，進一步提升臺灣在全球創意產業鏈中的能見度。

DG Taiwan 2026展出時間自4月16日至19日，每日上午9時30分至下午5時30分。國內業者憑預先或現場登錄QR code即可入場參觀，一般民眾亦可於現場登錄或購票入場。更多展覽資訊及活動詳情，可至官方網站查詢。