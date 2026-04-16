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中國信託私人銀行業務亮眼獲Wealth Tech Awards雙獎　唯一受邀參與《Financial Times》資產管理高峰會

▲▼中信銀。（圖／中國信託銀行提供）

▲中國信託銀行拿下PWM「Wealth Tech Awards 2026」雙料殊榮，由中國信託銀行境外私人銀行事業處處長陳怡達（右）代表受獎。（圖／主辦單位提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國際知名財經權威媒體《Financial Times》（金融時報）與旗下財富管理專業雜誌PWM（Professional Wealth Management）合作舉辦第四屆「資產管理高峰會」（Wealth Management Summit）亞洲場，邀請具代表性的私人銀行、家族辦公室和財富管理機構的高階主管代表參與，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）為臺灣唯一受邀參與金融業，由中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏代表擔任講者，分享臺灣高資產客群觀察及本行服務高資產客戶之獨到見解；論壇期間PWM舉辦「Wealth Tech Awards 2026」頒獎典禮，中國信託銀行拿下「臺灣最佳AI應用私人銀行」（Best Private Bank for Use of AI in Taiwan）與「臺灣最佳數位化客戶體驗私人銀行」（Best Private Bank for Digital Customer Experience in Taiwan），由中國信託銀行境外私人銀行事業處處長陳怡達代表受獎。

論壇深入探討地緣政治格局重塑下的投資策略，以及在亞洲財富增長時期，如何制定產品開發策略等議題。楊子宏處長於論壇中指出，2029年臺灣整體個人財富預計達8.8兆美元，臺灣高資產客戶的家族財富治理正加速走向全球化與跨世代化，從傳統創辦人主導轉向更結構化的協作模式。為協助高資產客群解決世代接班挑戰，中國信託銀行運用「三池架構」，包括將資產劃分為一代主導的保守「核心池」、保障現金流的「收益池」，以及放手由二代配置私募股權與企業永續發展的「成長池」，共同駕駛模式（Co-pilot）讓接班人在風險受控的「安全空間」學習決策，結合臺灣、新加坡雙核心平臺，協助家族從單純的資產管理，轉型為具國際視野與社會影響力的價值傳承。

論壇期間舉辦的「Wealth Tech Awards 2026」，中國信託銀行獲雙料殊榮，展現深耕財富管理科技創新成果。中國信託銀行以人工智慧（Artificial Intelligence, AI）打造主動式洞察與推薦機制「智能Dashboard」，整合客戶資料、AI行為洞察與專業知識，產出精準且高度個人化的建議，使理專協助客戶決策時能更有效率地掌握重點，根據內部統計，有八成以上理專每週透過「智能Dashboard」協助進行客戶開發與經營。實際營運成效方面，使用該平臺管理的客戶整體收入表現為未使用者的2.95倍，充分展現AI應用在提升服務效能與創造可量化商業價值的顯著成果，獲「臺灣最佳AI應用私人銀行」肯定。

此外，中國信託銀行「全資產健診」服務，推出業界首創「不動產健診」與「股權健診」系統，突破臺灣財富管理銀行僅能檢視客戶存放銀行之金融資產的現況，進一步整合內外部數據、輔以視覺化圖表及客製化報告書，協助高資產客戶檢視境內外不動產與股權資產全貌，規劃家族股權結構安排與資產傳承。「保障管家」服務則採用API技術整合跨平臺資料，透過智能化保險規劃與保單管理平臺，依據使用者樣態及其所處之人生階段，協助確立保險保障目標、強化用戶保險知識、分析保障缺口、掌握保費支出與生存給付之金流及簡化理賠流程等，理財顧問亦可根據保障管家資訊，提供個人化建議，成功整合虛實資訊，提升作業效率與滿意度，因此獲頒「臺灣最佳數位化客戶體驗私人銀行」。

關鍵字： 中國信託PWM獎AI銀行財富管理數位體驗

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