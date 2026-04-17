昨日新加坡船用燃油售價較3/9高檔價下跌39%　但仍較戰前高44%

▲昨日全球20個主要港口船用低硫油每噸均價861.5美元，下跌27.50%。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美伊緊張情勢降溫，美國與伊朗下周可能在巴基斯坦進行第二輪會談，昨(16)日國際原油價格每桶跌到95美元以下，船用燃油也跟著下修，新加坡船用低硫油降至每噸728美元，與3月9日的高檔價1200美元相較，下跌39%，舒緩船公司用油成本壓力，但與戰前2月27日的505美元相較仍高出44%。

近日美伊雙方都表達持續協商的意願，也傳出考慮再延長停火協議兩周，昨日布蘭特原油期貨下跌0.5%，每桶94.49美元，西德州中質原油下跌0.8%，每桶90.59美元。

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昨日新加坡船用燃油每噸728美元，下跌21%；鹿特丹每噸670美元，上漲1%；紐約742.5美元，下跌13%；洛杉磯1051美元，下跌7.5%；香港1032美元，下跌29%；全球20個主要港口均價861.5美元，下跌27.50%。

航空燃油下修幅度則偏低，昨日新加坡MOPS每桶收盤價201.92美元，較前日下跌9.75元，與2月27日的93.57美元相較，仍是逾倍數的價格。

不過美伊歧見仍多，昨日美國高層軍事官員在五角大廈簡報會中表示，若伊朗不同意簽署和平協議，駐中東美軍已做好準備，隨時可重啟作戰行動。路透社則報導，為施壓德黑蘭簽署協議，美軍正對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖。國際媒體擔心美伊即使簽署協議，也不代表真能實現和平。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)最新數據顯示，自伊朗衝突爆發以來，荷莫茲海峽通行受阻，全球海運原油運輸量已下滑約16%。公會首席航運分析師Niels Rasmussen認為，即便未來海峽恢復通航，全球原油運輸也難以迅速回歸常態，因為本輪衝突已對中東能源基礎設施造成結構性損傷，沙烏地阿拉伯部分產能受擾，卡達LNG產量損失接近五分之一，同時約240萬桶/日煉油能力處於離線狀態。