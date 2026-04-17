黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受訪談，指出AI發展長期瓶頸在於能源，直言不能在沒電力情況下建立工業。這番話讓台灣重電廠如大同（2371）、華城（1519）、中興電（1513）等，可能因此受益。

黃仁勳在Podcast訪談中將輝達地位定義為將電子轉為符元的轉換器，並強調運算基礎必須建立在穩定且龐大的電力供應。隨著AI數據中心規模邁向兆級美元，電力設備升級與電網韌性成為科技大廠首要任務，這也讓傳統重電產業轉型為AI基礎建設的關鍵夥伴。

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大同布局北美顯著成效 重電四雄外銷動能強勁

重電業者分析，AI電力需求才剛開始。大同近期布局成效顯著，產品端已取得北美電力變壓器相關認證，並透過與美國開發商「GIS」合作，成功打入雲端服務供應商（CSP）供應鏈。憑藉從發電到節能的垂直整合能力，大同有望對接北美電網更新與基礎建設轉型商機。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

重電四雄亦展現強勁外銷動能。華城去年外銷占比突破55%，預期今年將推升至60%，穩坐龍頭地位。華城表示在AI推波助瀾下，電力設備供不應求，預期未來5到10年將高度成長；士電則預估今年外銷占比提升至25%，強調今年是AI產業元年，相關擴廠規模將帶動電力需求爆發。

亞力中興電鎖定半導體 電力就緒即算力就緒

亞力與中興電則鎖定半導體晶圓廠與北美變壓器市場。亞力計畫於美國成立子公司，強化與半導體客戶合作以確保交期；中興電憑藉取得台積電設備及美國UL認證優勢，成功開發符合當地規範的GIS產品。法人指出，重電族群全面轉向全球AI基建市場，商機想像空間巨大。

黃仁勳提到，輝達地位不可撼動的主因在於具備最佳能效。業界分析，黃仁勳提出的「電力就緒即算力就緒」邏輯，迫使雲端服務商加速電力投資，進而為台廠提供長期訂單保障。隨著AI晶片持續推進，高效能與低損耗的重電設備將成為市場主流，台廠地位也將更加關鍵。