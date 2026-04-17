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誠實也可以很潮！永慶房屋邀請學子用創意賦予誠實新風景

▲▼永慶房屋,時報金犢獎,誠實,青年創意,AI,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）
▲永慶房屋贊助2026時報金犢獎，邀請學子用創意賦予誠實新風景。（圖／永慶房屋，下同）

財經中心／綜合報導

2026年時報金犢獎開放徵件中！取「初生之犢不畏虎」之意的時報金犢獎，鼓勵青年勇敢發揮創意創作，並表揚優秀作品，因此素有「青年奧斯卡」美名。今年時報金犢獎以「勇敢破局，創意新生」為題，主張在AI時代下，人的價值正在重新被定義，唯有放下成見和框架，才能找到新生。邀請青年在AI時代下，透過創意找到人的價值。

永慶房屋邀青年放膽創作　玩出誠實全新生命力
永慶房屋今年持續贊助時報金犢獎，並以「先誠實再成交」為題目，邀請所有青年透過平面設計、影片等多元媒材，展現屬於新世代的誠實語言和價值，更加碼參賽獎學金最高1萬元，鼓勵同學投稿。徵件日期自即日起至5月15日止，歡迎學子們發揮創意，表達你的誠實理念！

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，AI本身沒有價值觀，它會迎合人的需求和意圖，生成大量資訊，真假混雜，讓資訊的可信度面臨挑戰。此時，誠實不再只是一項品德，更成為一種身為人的責任，代表著對資訊負責、對他人也對自己負責。買房的過程中，房仲如果只是一味展現房屋的優點、卻隱瞞缺點，容易造成消費者感到權益受損，產生不信任及交易糾紛；唯有把房屋中好的壞的都跟消費者分享，消費者才能做出最適合自己的決策，入住後也才能安心。

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以「先誠實再成交」為經營理念的永慶房屋，正是靠著這份誠實，不斷贏得消費者的信賴。因此永慶房屋今年以「先誠實再成交」為題，邀請學子發揮創意，在AI時代中，再次擦亮誠實的價值和意義；更用新世代的思維和語言，賦予誠實更多活力與生命力。

▲▼永慶房屋,時報金犢獎,誠實,青年創意,AI,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋以「先誠實再成交」的理念，展現房仲的真正價值，不斷贏得消費者信賴。

永慶房屋五年力挺金犢獎　累積逾1.2萬件青年創意投稿
永慶房屋贊助時報金犢獎的5年間，已累積超過1.2萬件投稿作品。其中2022年健行科技大學資訊管理系團隊創作的《永慶房屋-小誠故事》以日常誠實故事影片，傳遞誠實的質樸力量，從全球華人近10萬件作品中脫穎而出，獲得年度最大獎「年度最佳金犢獎」；2023年南臺科技大學則以《人在做天在看》影片，透過民俗信仰提醒誠實的重要性，奪得「永慶房屋『先誠實再成交』品牌形象廣告設計金獎」。2024年中國美術學院張昊晴以三支短影片所組成的《不隱瞞，看見每一面》，藉由音樂盒旋轉的特性，展現永慶房屋「無論好的或壞的，都誠實不隱瞞」的理念，贏得了當年「年度最佳金犢獎」殊榮。學生們接連的亮眼表現，不僅展現豐沛的創意能量，也凸顯誠實理念深具感染力，容易引發大眾和評審共鳴。

本屆時報金犢獎將選出全場大獎、全球獎、最佳執行技術獎、跨界合作特別等多樣獎項，並贈予獲獎同學1萬2千元至最高12萬元不等的獎學金、獎盃和獎狀。為了鼓勵同學勇敢投件、更分享誠實的價值給更多人知道，永慶房屋更加碼獎學金給所有參與「先誠實再成交」創意競賽的同學！參加比賽的同學只要在頒獎典禮結束30日內，將以「先誠實再成交」為題的參賽作品公開分享至個人Facebook，並TAG永慶房屋幸福生活官方粉絲專頁，即有「永慶專屬獎學金」抽獎資格，預計抽出8名獎學金名額，最高獎學金1萬元，鼓勵同學的獨特創作。

第35屆時報金犢獎現正徵件中，至5/15截止，有意投件的青年歡迎上官網查詢更多徵件細節：https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1；永慶房屋「先誠實再成交」品牌形象廣告設計獎策略單詳見：https://pse.is/8w9cfu，歡迎所有青年踴躍投稿。

▲▼永慶房屋,時報金犢獎,誠實,青年創意,AI,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲2026時報金犢獎徵件至5月15日截止。

關鍵字： 永慶房屋時報金犢獎誠實青年創意AI永慶房市訊息永慶必知小常識

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