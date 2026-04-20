暴力升息18%　財經主播詹璇依呼：00929升級後悄悄變強

財經中心／綜合報導

台灣月配ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）去年以來再度獲得投資人關注，資深財經主持人詹璇依指出，00929在指數完成升級後，體質已悄悄出現變化，不僅配息連續調升，績效也躍居高股息ETF前段班。在AI題材持續發酵下，00929已逐步擺脫過去僅以月配息為主的定位，轉向兼顧現金流與成長性的高股息ETF，也帶動市場關注度回升。

回顧2023年，台灣月配型ETF快速崛起，詹璇依表示，復華台灣科技優息（00929）可說是真正將月配息概念帶進市場的產品，也讓投資人開始重視每月現金流配置。也因此，00929上市後便掀起月配ETF熱潮，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）等月配高股息ETF陸續問世，並引發市場高度討論。

不過，月配高股息ETF數量增加，並不代表每一檔都能在競爭中持續占有優勢。詹璇依表示，投資ETF的核心需求，大致可分為兩類，一類是追求資本利得，希望資產持續增值；另一類則是透過配息建立穩定現金流。也因此，一檔ETF能否在市場中勝出，關鍵仍在於選股能力、指數設計，以及是否具備兼顧配息與長期總報酬的實力。

她指出，00929之所以重新受到市場關注，正是因為其投資定位已逐步從單純訴求月配息，轉向兼顧息收與成長機會的高股息ETF，而背後的重要原因，就在於去年啟動的指數規則調整，等同完成一次結構性升級。

首先，成分股由40檔增至50檔，有助提升投資組合分散度，降低單一個股波動對整體表現的影響。其次，選股範圍同步擴大，納入生技醫療、數位雲端及綠能環保等科技相關產業，讓投資組合更貼近台灣科技產業的發展脈動。

另一項更關鍵的調整，則是換股頻率由原本一年一次，改為每年6月與12月各調整一次。她指出，科技產業變化速度快，若投資組合一年僅調整一次，未必能即時反映產業與企業基本面的變化；改為半年調整一次後，投資組合能更定期檢視成分股表現，強化汰弱留強機制。

從近期表現來看，00929完成指數優化後，效果已逐步反映在績效與配息上。詹璇依表示，00929近一個月含息報酬率不僅優於大盤，也勝過電子類股指數；若看今年以來表現，截至目前含息報酬率已超過13%，在20多檔高股息ETF中名列前茅，顯示指數調整成果正逐步發酵。另一方面，八大官股目前仍持有約170億元部位、約85萬張，庫存排名第10名，也反映00929仍受到長線資金青睞。

除了績效改善外，00929在AI供應鏈的布局也更趨完整。當前全球市場最受矚目的主軸之一，仍是AI人工智慧，從晶片設計、伺服器建置，到雲端運算與資料中心，整條供應鏈仍持續擴張，市場普遍也看好未來十年AI產業仍將維持高成長格局，而台灣在全球AI供應鏈中更具關鍵地位。00929雖然擴大選股池，卻未偏離AI主軸，反而替投資組合提前為AI十年黃金期暖身。

配息表現同樣是00929重新受到關注的重要原因，00929最新一次收益分配再度上調，每受益權單位配發0.13元，已是近一年來第六度調升，年化配息率逼近7%。在配息持續回升下，對重視現金流配置的投資人而言，吸引力明顯升高。

詹璇依認為，市場會輪動，產業也會更替，但拉長時間來看，資產配置仍是投資最核心的原則。對希望建立穩定現金流的投資人而言，月配型ETF提供的是一種制度化配置工具；對重視資產成長的投資人而言，科技產業的長線趨勢同樣值得持續追蹤。不過她也提醒，任何配置最終仍應回到自身風險承受度與投資目標，選擇最適合自己的投資方式。

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