能源署公布年度車輛油耗指南　 3款車最省油出爐

▲能源署年度車輛油耗指南出爐、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近期中東局勢持續動盪，導致國際原油價格大幅波動，民眾油料支出上升，選購油耗低、能源效率高的省油車款，成為許多民眾關心的切身議題。為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署今（17日）公布114年「車輛油耗指南」，在非電動車的節能車款排名中，小客車類由本田(Honda)FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里；商用車類由三陽(SYM)TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

至於機車類，則是依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試，由HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛96.5公里。

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▲3款最省油車款、點圖可放大。（圖：經濟部能源署）

經濟部能源署除了每月定期於「車輛耗能研究網站」公布最新認證的車輛能效資訊，每年也彙整相關資料編製「車輛油耗指南」供民眾參考。為了進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，114年「車輛油耗指南」亦收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

在114年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名中：

●小客車類：本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

●商用車類：三陽（SYM）TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

● 機車類：依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試，立林重車有限公司代理之HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛96.5公里。

能源署提醒，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也同樣不可忽視。減輕車輛載重、平穩加減速、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。除了培養節能駕駛習慣，多加利用捷運、公車等大眾運輸工具，不僅能有效省下油錢、減少能源消耗，更能為減緩氣候變遷盡一份心力。



能源署也特別說明，114年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，均在實驗室標準條件下測得，實際上路時，因天候、路況、塞車狀況、空調使用及個人駕駛習慣等因素，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛里程數，可能低於指南所示之能源效率測試值，請民眾參酌使用。

114年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網（https://www.moeaea.gov.tw/）：首頁 > 認識能源署 > 政府資訊公開 > 施政計畫、業務統計、研究報告 > 節約能源 > 業務統計>車輛測試資料統計>車輛油耗指南，歡迎各界下載利用。

如需查詢特定車型油耗資訊，可至「車輛耗能研究網站」（https://auto.itri.org.tw/），查詢「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」頁面。



