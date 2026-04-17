快訊／台股收盤大跌327.68點　台積電跌55元至2030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開高走低，加權指數終場大跌327.68點，以36804.34點作收，跌幅0.88％，成交量9431.19億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲13.64點開出，指數開高走低，盤中最高達37145.66點，最低36776.28點，終場收在36804.34點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到2030元，跌幅2.64％；鴻海（2317）下跌1元至206元；聯發科（2454）上漲30元至1925元；廣達（2382）上漲4.5元來到323元；長榮（2603）下跌3.5元至198元。
今天漲幅前5名個股為致茂（2360）上漲205元，漲幅10％；騰輝電子-KY（6672）上漲16元，漲幅10％；蔚華科（3055）上漲6.2元，漲幅10％；創控（6909）上漲5.9元，漲幅10％；弘凱（5244）上漲4.2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為暉盛-創（7730）下跌18.5元，跌幅9.69％；南茂（8150）下跌6.4元，跌幅8.68％；心誠鎂（6934）下跌8.4元，跌幅8.61％；大立光（3008）下跌215元，跌幅7.62％；宏璟（2527）下跌3元，跌幅7.56％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|致茂（2360）
|2255.0
|▲205.0
|▲10.0％
|騰輝電子-KY（6672）
|176.0
|▲16.0
|▲10.0％
|蔚華科（3055）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|創控（6909）
|64.9
|▲5.9
|▲10.0％
|弘凱（5244）
|46.2
|▲4.2
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|暉盛-創（7730）
|172.5
|▼18.5
|▼9.69％
|南茂（8150）
|67.3
|▼6.4
|▼8.68％
|心誠鎂（6934）
|89.2
|▼8.4
|▼8.61％
|大立光（3008）
|2605.0
|▼215.0
|▼7.62％
|宏璟（2527）
|36.7
|▼3.0
|▼7.56％
資料來源：證交所
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