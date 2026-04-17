快訊／台股收盤大跌327.68點　台積電跌55元至2030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開高走低，加權指數終場大跌327.68點，以36804.34點作收，跌幅0.88％，成交量9431.19億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲13.64點開出，指數開高走低，盤中最高達37145.66點，最低36776.28點，終場收在36804.34點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到2030元，跌幅2.64％；鴻海（2317）下跌1元至206元；聯發科（2454）上漲30元至1925元；廣達（2382）上漲4.5元來到323元；長榮（2603）下跌3.5元至198元。

今天漲幅前5名個股為致茂（2360）上漲205元，漲幅10％；騰輝電子-KY（6672）上漲16元，漲幅10％；蔚華科（3055）上漲6.2元，漲幅10％；創控（6909）上漲5.9元，漲幅10％；弘凱（5244）上漲4.2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為暉盛-創（7730）下跌18.5元，跌幅9.69％；南茂（8150）下跌6.4元，跌幅8.68％；心誠鎂（6934）下跌8.4元，跌幅8.61％；大立光（3008）下跌215元，跌幅7.62％；宏璟（2527）下跌3元，跌幅7.56％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 致茂（2360） 2255.0 ▲205.0 ▲10.0％ 騰輝電子-KY（6672） 176.0 ▲16.0 ▲10.0％ 蔚華科（3055） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 創控（6909） 64.9 ▲5.9 ▲10.0％ 弘凱（5244） 46.2 ▲4.2 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 暉盛-創（7730） 172.5 ▼18.5 ▼9.69％ 南茂（8150） 67.3 ▼6.4 ▼8.68％ 心誠鎂（6934） 89.2 ▼8.4 ▼8.61％ 大立光（3008） 2605.0 ▼215.0 ▼7.62％ 宏璟（2527） 36.7 ▼3.0 ▼7.56％

資料來源：證交所