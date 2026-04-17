航港局舉辦日月潭航安講習及演練　確維航行安全

▲船舶業者示範救生衣穿著。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局為提升觀光水域旅遊安全並強化載客船舶業者應變能力，今(17)日於日月潭辦理「載客船舶航安講習及自主演練」，結合觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、台電公司大觀發電廠及當地載客船舶業者共同參與，針對航行安全管理及突發狀況應變等深入探討與實作，更廣邀峨眉湖、明德水庫及中區遊艇業者等到場觀摩。

本次講習內容除由航港局宣導請業者落實航前點檢、開航示範，並檢視救生設備可用且置明顯處，也應隨時動態抽查，持續確保營運合格等重點外；亦邀請南投縣政府消防隊日月潭分隊協助講解「船舶滅火概論」及「急救方式及通報程序」，並以最新VR虛擬實境器材讓業者體驗演練滅火過程。

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另外亦安排「金銀湖號」載客小船現場演示協助身心障礙者登船、救生衣示範穿著、航前檢查、人員落水救助、CPR急救以及滅火演練等，過程逼真深獲好評。

航港局指出，透過定期的航安講習演練，不僅強化船員專業素養，提醒業者熟悉及強化航前檢查及應變機制，更能將專業知識應用於平日作業，另外由中央結合地方政府及水域管理機關構建立互助協防與通報機制，亦確保大眾遊客均能在安全的環境下飽覽湖光山色。

最後航港局強調，「航安」不只是法規的要求，更是觀光產業永續發展的基礎。透過不斷講習與演練，不僅讓業者在實作中發現問題並精進熟悉，更可展現公私部門協同合作成果。未來，航港局將持續推廣各項航安宣導活動，持續守護旅客乘船安全。