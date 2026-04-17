三大法人賣超台股159億元　惟聯電獲外資、投信瘋搶近7萬張

▲外資、投信今買聯電近7萬張。（圖／聯電提供）
記者巫彩蓮／台北報導
今（17）日台股呈現短線漲多拉回，終場收黑，以36804.34點作收，三大法人同步站在賣方，合計調節159.19億元，外資小幅賣超20.39億元，投信賣超103億元，土洋法人有志一同，大舉加碼聯電（2330），外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張，合計買超約6萬9183張。
4月以來，台股上演絕地大反攻戲碼，昨（16）日創下37135點新高，台積電（2330）法說後會激情冷却，今天震盪拉回，終場下跌327.68點或是跌幅0.88%，以36804.34點作收，成交量9454億元。
根據證交所統計資料顯示，今日三大法人同步站在賣方，合計調節金額159.17億元，外資由買轉賣，賣超20.39億元；投信賣超103.14億元，呈連四賣；自營商賣超為35.64億元，當中自行買賣部分買超8.51億元，避險方面買超27.13億元。
連續兩天大漲聯電成為外資、投信買超第一名個股，外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張。
外資買超前第二～十名個股、張數，分別仁寶（2324）3萬8011張、台玻（1802）2萬6413張、誠美材（4960）1萬8319張、英業達（2356）1萬4769張、長興（1717）1萬3218張、永光（1711）1萬3001張、緯創（3231）1萬1007張、和碩（4938）1萬849張，以及廣達（2382）9627張。
面板雙虎成為今日外資重點調節個股，同步賣超張數過10萬張，賣超群創（3481）11萬1107張、友達（2409）10萬1463張，分居今日外資賣前二天個股。
外資賣超第三～十個股、張數分別台新新光金（2887）3萬2617張、旺宏（2337）1萬5324張、聯茂（6213）1萬4407張、金寶（2312）1萬4191張、中信金（2891）1萬2749張、群益證（6005）1萬1380張、凱基金（2883）1萬493張、力積電（6770）1萬114張。
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