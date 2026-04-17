ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

三大法人賣超台股159億元　惟聯電獲外資、投信瘋搶近7萬張

▲▼聯電。（圖／聯電提供）

▲外資、投信今買聯電近7萬張。（圖／聯電提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今（17）日台股呈現短線漲多拉回，終場收黑，以36804.34點作收，三大法人同步站在賣方，合計調節159.19億元，外資小幅賣超20.39億元，投信賣超103億元，土洋法人有志一同，大舉加碼聯電（2330），外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張，合計買超約6萬9183張。

4月以來，台股上演絕地大反攻戲碼，昨（16）日創下37135點新高，台積電（2330）法說後會激情冷却，今天震盪拉回，終場下跌327.68點或是跌幅0.88%，以36804.34點作收，成交量9454億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據證交所統計資料顯示，今日三大法人同步站在賣方，合計調節金額159.17億元，外資由買轉賣，賣超20.39億元；投信賣超103.14億元，呈連四賣；自營商賣超為35.64億元，當中自行買賣部分買超8.51億元，避險方面買超27.13億元。

連續兩天大漲聯電成為外資、投信買超第一名個股，外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張。

外資買超前第二～十名個股、張數，分別仁寶（2324）3萬8011張、台玻（1802）2萬6413張、誠美材（4960）1萬8319張、英業達（2356）1萬4769張、長興（1717）1萬3218張、永光（1711）1萬3001張、緯創（3231）1萬1007張、和碩（4938）1萬849張，以及廣達（2382）9627張。

面板雙虎成為今日外資重點調節個股，同步賣超張數過10萬張，賣超群創（3481）11萬1107張、友達（2409）10萬1463張，分居今日外資賣前二天個股。

外資賣超第三～十個股、張數分別台新新光金（2887）3萬2617張、旺宏（2337）1萬5324張、聯茂（6213）1萬4407張、金寶（2312）1萬4191張、中信金（2891）1萬2749張、群益證（6005）1萬1380張、凱基金（2883）1萬493張、力積電（6770）1萬114張。
 

關鍵字： 台股聯電外資投信面板雙虎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

推薦閱讀

快訊／台股13檔「抓去關」新名單　下周一起處置至5／4

快訊／台股13檔「抓去關」新名單　下周一起處置至5／4

台股今（17日）大跌327.68點，37K失守，但櫃買指數收漲6.38點，且續創新高，而根據證交所、櫃買中心今公布共有13檔列入處置股。

2026-04-17 18:20
三大法人賣超台股159億元　惟聯電獲外資、投信瘋搶近7萬張

三大法人賣超台股159億元　惟聯電獲外資、投信瘋搶近7萬張

今（17）日台股呈現短線漲多拉回，終場收黑以36804.34點作收，三大法人同步站在賣方，合計調節159.19億元，外資小幅賣超20.39億元，投信賣超103億元，土洋法人有志一同，大舉加碼聯電（2330），外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張，合計買超約6萬9183張。

2026-04-17 17:28
穩懋股價創高收漲停！　3月獲利提前開獎與去年相比持平

穩懋股價創高收漲停！　3月獲利提前開獎與去年相比持平

砷化鎵晶圓代工廠龍頭穩懋（3105）今（17日）以539元漲停價作收，創下歷史新高；由於短線股價波動大，被要求獲利提前開獎，3月每股賺0.33元，與去年同期相較，表現持平。

2026-04-17 16:50
聯電正式通知客戶下半年調漲晶圓價格　反映成本上升

聯電正式通知客戶下半年調漲晶圓價格　反映成本上升

晶圓代工大廠聯電（2303）傳出發信通知客戶將在下半年調整價格，聯電今（ 17日）也證實，價格調整主要是為了反映持續擴大投資，以及原材料、能源與物流等成本上升壓力。

2026-04-17 16:02
美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

晶圓代工龍頭台積電（2330）財報繳出亮眼成績，激勵外資法人全面上調目標價。多家美系外資最新報告指出，台積電營運動能優於預期，後市展望持續樂觀，目標價區間上看2500元至2750元。

2026-04-17 13:49
貨櫃船運傳統淡季結束貨量卻不振　SCFI微跌0.22%

貨櫃船運傳統淡季結束貨量卻不振　SCFI微跌0.22%

貨櫃船運是首季傳統淡季結束，但是攬貨業者指出，在三大戰爭拖延不決情況下，通膨問題日益浮現，歐美主航線貨量不振，5月1日運價想再提升機會不大。今(17)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.22%，收1886.54點。

2026-04-17 15:43
戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

超大型攬貨公司負責人指出，俄烏、紅海與波斯灣的戰爭讓通膨問題日益浮現，美國線本月中雖然實質運價有調升100-200美元，但因貨量不足，接續的5月1日漲價並不看好，本月底到期的年度長約，除了超大型直客，其餘還都僵持未簽。

2026-04-17 15:01
75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

擁有75.3萬凱基金（2883）股東看過來！凱基金今（17日）公告，今年股東會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，惟已過最後買進日，必需在4月9日當天或之前持有凱基金股票才能領取。

2026-04-17 13:43
聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

挾著跨入矽光子、取得快閃記憶體代工接單雙重題材，聯電（2303）延續昨（16）日強勢攻勢，今（17）日帶量最高上攻74.8元，股價攀近兩個月半新高，漲幅逾9%，截至中午12點30分左右，成交量來41.8萬多張，超越昨天攻漲停的28萬張，居上市成交量最大個股。

2026-04-17 12:30
美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停　領頭羊聯亞刷2600元新天價

美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停　領頭羊聯亞刷2600元新天價

受惠美國光通股AAOI、Lumentum、Coherent 在美股16日全面大漲，帶動台股今（17日）相關概念股全面噴出，聯亞（3081）、IET-KY （4971）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、光罩（2338）、創威（6530）、前鼎（4908）等8檔亮燈漲停。

2026-04-17 11:59

讀者迴響

熱門新聞

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

14檔台股ETF今除息前最後上車日　4檔年化配息率逾1成

聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

快訊／台股13檔「抓去關」新名單　下周一起處置至5／4

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中

快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單　千金股創意進榜

翡翠水庫分手台電！　發電價「3年少收10億」

能源署公布年度車輛油耗指南　3款車最省油出爐

東森140億打造北台灣新地標「450台灣之眼」

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

快訊／台積電法說失靈！下挫30元至2055　台股下跌逾240點

不敗教主揭這1檔可注意：報酬率42.28%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366