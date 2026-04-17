▲基隆市謝國樑市長於「2026基隆港郵輪船員觀光推動啟動記者會」致詞。（圖／基隆市府提供）

記者張佩芬／台北報導

郵輪都配置高比例的船員，動輒上千，基隆市文化觀光局首次推動2026基隆港郵輪船員觀光推動FUN KEELUNG」活動，4月13日至9月30日 以促進郵輪船員深入基隆市區消費、提升商圈經濟效益及擴大國際城市能見度為主要目標 透過整合基隆65家合作店家透過船員現金抵用券、多國語言官方網站與地圖導覽等，吸引國際郵輪船員走入基隆巷弄。

基隆市市長謝國樑指出，2025年基隆港郵輪停靠數達436艘次 創下歷史新高，展望2026年三大郵輪品牌中的麗星郵輪、地中海郵輪皆有增加航班的規劃郵輪靠港數有望再創新巔峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去船員受限於語言隔閡與支付環境不便，多僅能在港口周邊進行基本補給未能深度體驗城市魅力。

為了翻轉這項現況 基隆市文化觀光局特別將船員視為推廣基隆的 口碑推手」 提供多語化的導覽工具與便利的消費機制 讓他們在短短3至 4小時的岸上時光中 能輕鬆走入巷弄體驗基隆特色店家、景點風貌與文化底蘊。期盼透過船員的親身體驗 在郵輪上自發性地向其他船員及遊客推薦基隆 為城市創造更多國際曝光的機會 。

▲Fun Keelung啟動記者會謝市長和江局長率領合作店家合影留念。（圖／基隆市府提供）

基隆市文化觀光局江亭玫局長表示 本次首創發放郵輪船員每人200元現金抵用券，優先鎖定以基隆港為母港的麗星郵輪探索星號、歌詩達莎倫號 以及多次靠港的鑽石公主號等破千名的郵輪船員為目標 希望藉此吸引郵輪船員走入基隆巷弄，體驗基隆風情，並造訪美食、伴手禮與生活物資店家 預計能為地方創造超過百萬元的經濟效益。

為了提升船員在基隆消費的便利性，基隆市文化觀光局同步推出中、英、日、韓四語導覽地圖與官網數位導覽系統。這套導引機制特別標示出支援信用卡與數位支付的店家，為國際船員解決語言與換匯的問題，打造無障礙的旅遊體驗 。

▲基隆市文化觀光局江亭玫局長說明全國首創針對郵輪船員的觀光推動案。（圖／基隆市府提供）

江局長表示 郵輪船員友善計畫 讓船員到了基隆不再只是下船買生活用品 而是能深度體驗這座城市。透過呈現 必逛、必吃、必買」的在地亮點 我們不僅要提升在地店家的經濟產值，更希望立船船員與基隆的情連結，讓他們化身為有有響力力的 海上品牌大」」，主動向全球旅客推薦基隆的城市魅力，讓這座老港城華麗轉型為商圈活絡、永續且充滿人情味的國際郵輪友善城市。

詳情請參閱官網：https://keelung4crew.com.tw/