台股出大事還是出大勢？掌握AI關鍵　投資像「蛋糕」般容易

▲基富通「雲端好富友－市場觀察室」最新一集節目中，邀請安聯投信投資長張惟閔與安聯台灣科技基金經理人周敬烈，共同解析AI趨勢與台股後市。（圖／基富通提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2026年全球股市在中東地緣政治風險升溫下出現劇烈震盪，市場情緒轉趨保守，美股跌破年線、亞股同步回檔，連帶台股也出現修正，市場開始討論這波下跌究竟是「黑天鵝」降臨，還是多頭趨勢中的健康整理，專家指出，短期震盪難免，但AI長期需求仍強，成長動能仍在，台灣在全球科技供應鏈地位穩固，值得長期投資並持有，與其猜低點，不如分批布局、小跌小買，大跌大買，讓投資像「蛋糕」般容易。

基富通「雲端好富友－市場觀察室」最新一集節目中，邀請安聯投信投資長張惟閔與安聯台灣科技基金經理人周敬烈，共同解析AI趨勢與台股後市。

AI三大趨勢出爐 產業鏈商機持續擴散

談到台股多頭的核心動能，AI仍是市場焦點。剛參加NVIDIA GTC大會返台的周敬烈指出，從GTC釋出三大關鍵趨勢，首先是AI推論架構持續演進，從Prefill與Decode細分，到Attention與FFN的運算需求增加，進一步帶動新型處理架構需求，顯示AI運算需求仍在快速擴張。

其次，Agentic AI發展帶動CPU在AI推論中的重要性提升，未來AI不再只是GPU主導，CPU與整體系統架構需求同步成長，相關供應鏈可望受惠。第三則是光通訊與銅連接並行的Scale out與Scale up架構發展，帶動網通設備與資料中心建設需求擴大。

周敬烈表示，這些技術發展意味AI產業正從硬體建置初期邁向更大規模的基礎建設擴張，未來受惠族群將持續增加，台灣供應鏈仍在全球AI產業中占有關鍵角色。

短線震盪來自市場情緒 AI長期需求仍強

針對近期台股修正，張惟閔指出，主要原因在於過去兩年台股漲幅較大，加上中東地緣政治風險與市場對AI估值疑慮升溫，導致投資情緒轉為敏感，短線震盪幅度放大。

不過，張惟閔強調，從基本面來看，AI需求仍持續成長，企業資本支出維持高檔，且目前AI仍處於硬體建置初期階段，未來仍有長期成長動能。相較過去資本支出或消費循環，AI需求具備更長期的產業趨勢，且產品規格持續升級，帶動受惠族群不斷擴散。

此外，安聯台股團隊追蹤約250家企業後發現，2026年台股企業獲利預估將成長33.6%，較年初預估的21%明顯上修，其中電子產業成長動能最強，預估今年獲利成長達38%，顯示台股基本面仍具支撐。

台灣供應鏈地位穩固 算力需求推升投資動能

市場亦關注全球科技競爭升溫，包括大型科技企業投入晶片製造與資料中心建設，是否衝擊台灣產業地位。對此，周敬烈指出，雲端服務供應商對算力需求持續增加，資本支出仍在擴大，甚至出現「膽小鬼賽局」，企業為避免落後競爭對手，持續加碼AI投資。

在此趨勢下，GPU、ASIC與資料中心建設需求持續提升，而目前供應鏈仍存在生產瓶頸，導致出貨遞延，反而顯示需求強勁，台灣科技產業仍具長期優勢。

歷史經驗顯示 地緣政治衝擊多為短期

面對市場波動，張惟閔表示，過去50年曾出現7次中東危機，其中6次市場均在一年內回復，僅1973年石油危機影響較為長期，而目前能源對全球經濟影響程度已降低，若未演變為總體經濟危機，市場衝擊通常偏短期。

他指出，目前尚未看到停滯性通膨等重大風險，整體經濟仍具成長動能，台股長期仍呈現「牛長熊短」的結構性成長趨勢，市場修正反而提供分批布局機會。

小資投資人 三大策略參與台股行情

對於投資人如何參與台股行情，張惟閔建議，小資投資人可掌握三大策略。首先是分批布局，市場震盪時難以判斷低點，透過定期或分批進場，可降低時點風險。

第二是聚焦長期趨勢，AI產業成長具延續性，與其追逐短線波動，不如持續參與長線成長。第三則是善用專業團隊管理，台股個股分化明顯，透過主動式基金操作，有助提升投資效率並降低波動風險。

安聯台股三大基金 掌握不同投資需求

針對投資人關注的基金選擇，安聯投信也推薦三檔台股基金。包括聚焦科技產業的安聯台灣科技基金，適合看好AI與科技長線成長的投資人；安聯台灣智慧基金則從趨勢出發，不設限產業配置，掌握產業輪動機會；而安聯台灣大壩基金採全方位布局，適合新手型或穩健型投資人。

安聯投信指出，主動選股與動態調整是團隊操作核心，在市場波動時可透過提高現金部位或避險操作降低風險，並在市場回升時掌握成長機會，追求超越大盤的報酬。

展望後市，專家認為AI產業仍處成長初期，台灣在全球科技供應鏈中具備關鍵角色，短期市場震盪難免，但長期投資價值仍在。對投資人而言，與其試圖預測短期高低點，不如透過分批布局與長期投資策略，掌握AI趨勢帶來的成長機會。

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