台美關稅新局　Made in Taiwan台灣製造該從「出口」走向「共製」？





▲台美關稅新局，台灣製造該從「出口」走向「共製」？（圖／人工智慧法律國際研究基金會）

記者陳弘修／台北報導

在台美關稅與供應鏈重組壓力交錯下，「Made in Taiwan」是否正逐步轉向「Made with Taiwan」，成為產業界關注的新命題。隨著美國再工業化政策持續推進，加上台美關稅協議逐步成形，全球供應鏈正進入新一輪調整期。財團法人人工智慧法律國際研究基金會17日舉辦「台美共製思維與保護策略國際論壇」，邀集產官學界與國際智庫代表，針對供應鏈重組帶來的機會與挑戰進行討論。

此次論壇聚集多位重量級與談人，包括法務部長鄭銘謙、數位發展部次長侯宜秀，以及來自美國智庫與州政府的代表，會中聚焦台灣企業在新局勢下，是否應由過去出口導向，轉為與美國產業鏈「共同製造」的新模式。

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基金會秘書長朱宸佐指出，台灣過去多以OEM、ODM為主，扮演全球製造基地角色，但在美國政策推動下，企業正逐漸轉型為與國際夥伴共同製造、共同創新並分擔風險的合作關係。他認為，美國市場確實帶來新機會，但同時也伴隨成本高、人才不足及產業鏈尚未成熟等挑戰，企業若缺乏整體布局，容易各自為戰，難以形成長期競爭優勢。

從實際案例來看，亞利桑那州駐台代表徐竹先表示，台積電當地廠區已於2025年轉虧為盈，並創造顯著收益，加上投資抵減政策，帶動相關供應鏈加速赴美，逐步形成產業聚落。德州方面也觀察到，隨著AI基礎設施需求快速擴張，零組件與系統廠正陸續進駐，支援大型資料中心建設。業界指出，企業在美落地涉及選址、建設及在地協作等複雜流程，能否快速建立執行能力，將直接影響成效。

另有學者提醒，在地緣政治風險升高的情況下，供應鏈議題已不再只是經濟考量，國家安全逐漸成為核心因素，未來台美在國防供應鏈上的合作可能更加緊密。

不過，論壇中也多次提到「保護」的重要性。與會者普遍認為，企業當前面臨的關鍵不僅是是否赴美投資，而是如何在全球布局過程中維持技術與營運的主導權。基金會執行長張麗卿指出，隨著AI與數據驅動產業發展，資料治理與主權AI將成為競爭核心，企業必須重新思考資料控制權與使用邊界。

法律專家則提醒，美國對外投資審查日益嚴格，包括CFIUS等制度影響持續擴大，一旦涉及受管制技術，企業在全球市場的布局可能受到限制，尤其在半導體與AI領域更為明顯。因此，企業赴美發展時，需與專業法律團隊合作，以降低潛在風險。

會計與顧問業者也建議，台商在規劃赴美投資時，應從稅務法規、投資架構、供應鏈配置及人才組織等面向進行整體評估，並善用各州提供的政策誘因，從代工模式逐步轉向在地化經營，以提升營運效率並降低不確定性。

主辦單位表示，後續將彙整論壇討論成果，預計於今年7月發布《2026台美製造白皮書》，整合政策、產業、法律與稅務等觀點，提供企業在供應鏈重組過程中的決策參考。在全球產業版圖快速變動之際，台灣如何在「共製」與「保護」之間取得平衡，也成為當前無法迴避的課題。