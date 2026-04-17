玉山金11席董事提名名單出爐　三商壽取得1席

▲玉山金11席董事提名出爐。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）將於6月12日召開股東常會，進行11席董事(含獨立董事5席)改選，而提名名單今（17）日出爐，三商壽（2867）副董許瀞心為獲得董事提名。

玉山金11席董事提名名單出爐，一般董事為黃男州、陳茂欽、麥修仁、陳威翰、吳建立、許瀞心等六名；獨立董事為游明德、蔡英欣、謝明慧、丘宏昌、蕭瑞麟等五名。

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玉山金（2884）於去（2025）年11月宣佈合意併購三商壽（2867），每1股三商壽換發0.2486股玉山金，合併價金總金額約483億元，這宗合併案雙方在今（2026）年 1 月同步召開股臨會順通過，換股合併後，三商壽將持有玉山金8.31%股票，換算後三商投控（2905）將持有玉山金逾2%，在此次董事改選獲得一席董事提名。

勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，玉山金、三商壽，以及三商壽工會進行三個月的密集協商，工會以「全員留用、保障員工權益兼顧內外勤」為目標，積極爭取內勤二年共4個月，外勤二年最高16萬留任獎勵，勞資雙方達成共識，三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將向金管會遞件申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業，合併後玉山金可望成為第五大金控。