2大制度接軌　南山人壽調整後淨值5932億元、推動3策略

▲南山人壽董事長尹崇堯。（圖／南山人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南山人壽於今（17）說明IFRS 17、TIS（新一代清償能力制度）以及營運規畫，董事長尹崇堯表示，今（2026）年CSM（合約服務邊際）以超過550 ～600億元為目標，最大底氣和優勢就是業務團隊，具有三等親以內關係者共有1.1萬名，這是在高齡化社會下，讓保險服務得以傳承下去發展利基。

南山人壽三大商品發展策略，分別厚實CSM提升保障型商品、強化ALM提升美元商品，以及穩定收益續推投資型商品，IFRS 17接軌後，納入CSM調整後淨值由前軌前的3571億元，提高到5932億，淨值比亦由6.7%提高到11.3%。

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外匯新制上路，各家壽險公司避險比重呈現下滑，南山人壽財務長蔡昇豐指出，採取動態調整、緩步降低的避險策略，去（2025）年台幣大幅波動影響，避險成本率約為2.2%，接軌新制後，透過傳統避險、外匯價格變動準備金的累積，避險比率緩步且彈性下調，由去年7成降到今年第一季51%，去（2025）年避險成本約2.2%，今年落在1～1.5%之間。

南山人壽擁有60年的經營基礎，去年初年度保費（FYP）為822億元、總保費約2835億元，居業界前三，接軌後CSM餘額為3748億元，將於保險合約保障期間逐步釋出到損益，若以平均攤銷率6～7％計算，預計每年對保險損益的貢獻度約220～260億元左右，成為支撐獲利的核心。

蔡昇豐強調，IFRS 17接軌後重點放在控管淨值的波動度，而影響淨值表現兩大因素分別利率、匯率；前者可區分為台幣與外幣保單，其中美元保單多以美元債券對應，重新指定時大致以OCI為原則，幣別未錯配下追求期間匹配；而台幣保單則存在幣別錯配問題，必須維持適當比例的AC債券，以降低淨值波動。

至於匯率方面，去年外匯市場波動明顯，進而影響損益、淨值，自今年初導入AC債券匯率攤銷法，短期內大幅調降AC部位，淨值會承受較大波動，因此會採取階段性、動態調整策略。



