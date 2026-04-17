汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

▲智慧座艙與車用整合方案成為本屆展會焦點之一，展現台灣在智慧車電與軟硬整合應用上的實力。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的2026年360° MOBILITY Mega Shows今(17)日於台北南港展覽1館圓滿落幕。本屆整合台北國際汽機車零配件展、「台灣國際智慧移動展，並與台北國際車用電子展同期舉行。四天展期吸引來自全球90國、近2,500名國際買主來臺，促成815場次一對一採購洽談會，帶動後續商機上看3.38億美元，展現台灣在全球移動產業供應鏈中的競爭優勢。

今年展會聚焦智慧化、電動化與新能源應用，AI CAR、電動車聯盟、車聯網與氫能運用等主題館成為現場焦點，呈現從整車、系統到關鍵零組件的完整布局。

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氫谷動能公司與工研院共同展出取得歐盟及聯合國認證的國產氫能巴士，吸引來自歐、美、日、澳、印度與東南亞買主高度關注，反映國際市場對新能源與智慧移動解決方案的強勁需求。

此外，鴻海展示智慧電動車平台整體解決方案，台日合資的Lean Mobility首度公開展出可望於今年上市的電動三輪車，皆是國內外參觀者注目焦點。

▲為深化商務交流，主辦單位於展期間安排一對一採購洽談與英、日文主題導覽，協助國際買主深入了解台灣業者技術優勢與應用實力，提升媒合效益。(圖／貿協提供)

技術應用方面，台灣業者在智慧車輛與軟硬整合上的研發能量同樣受到矚目，展現與「軟體定義汽車(SDV)」趨勢高度接軌的研發實力，持續鞏固台灣作為全球移動產業重要合作夥伴的地位。同時，售後維修與改裝產業亦展現深厚製造基礎，與國際買主互動熱絡，展現臺灣零配件供應鏈的完整性與彈性。

主辦單位外貿協會於展覽期間規畫「氫能應用主題館」，展出我國氫能載具應用，吸引多國政府機關及產業專家詢問，顯示氫能載具的發展備受國際關注；「改裝工藝特展」透過展出改裝機車優勝作品，呈現機車改裝文化在性能、工藝與設計上的整合實力，吸引眾多業內人士及參觀者駐足欣賞。

展覽期間舉辦多場論壇與交流活動，如「360° MOBILITY Forum」聚焦地緣政治、關稅政策與供應鏈重組對產業帶來的挑戰與機會；「360° MOBILITY USA Day」則邀請美國北卡羅萊納州、賓州、德州與西維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州投資環境與產業合作機會。

「全球行動市場觀點與策略採購交流會」則邀集波蘭、哈薩克與新加坡等產業協會代表，解析當地市場需求與合作方向。上述活動合計吸引超過500位專業人士參與，顯示業界對全球市場布局與供應鏈重構議題的高度關注。

▲氫谷動能公司與工研院共同展出取得歐盟及聯合國認證的國產氫能巴士，吸引多國政府機關及產業專家詢問。(圖／貿協提供)

此外，綠色智慧交通與ESG系列活動亦廣受關注，進一步強化展會在永續與未來移動議題的影響力。「第十三屆國際綠色智慧交通論壇暨第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」吸引來自美國、日本、紐西蘭、印度及東南亞各國智慧運輸協會及政府官員與會，辦理成果斐然，也為展會帶來更多元的參觀者樣貌。

「ESG Talk永續講座」、「ESG Sharing永續對談」及「氫能運輸趨勢研討會」等系列活動，從歐盟法規趨勢、供應鏈合規布局到氫能多元應用與解決方案，協助業者掌握未來產業轉型方向。

另為深化國際買主與參展業者之間的交流，主辦單位安排英、日文主題導覽，透過主題式路線與現場導覽，進一步提升買主對台灣廠商技術優勢與應用實力的了解。

本屆展會亦吸引16家國際產業公協會及23家國外媒體到場採訪，參與規模較上屆成長，顯示在全球供應鏈重組與地緣政治變動下，國際市場對臺灣移動產業的關注持續升溫。

貿協表示，360° MOBILITY Mega Shows不僅是展示產品及創新技術的重要平台，更是鏈結國際買主與產業合作的關鍵節點。未來將持續深化智慧化、電動化與永續移動布局，2027年展會預計於4月中旬登場，邀請全球業者共創移動產業新商機。