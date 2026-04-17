萬海攜手林業保育署台中分署植樹　打造海岸生物多樣性棲地

▲左起萬海航運羅中肯經理、陳姿伶協理，林業及自然保育署汪昭華處長、台中分署陳啟榮副分署長在植樹活動上。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

今(17)日萬海航運攜手林業及自然保育署臺中分署，在台中市清水區保安林地舉辦植樹活動，邀請客戶與合作夥伴共同參與，親手種下台灣原生植物，為海岸生態復育與生物多樣性保育注入新的生命力。

本次造林地點鄰近高美濕地，位於國土生態綠色網絡「台中海岸濕地保育軸帶」的重要區域。這裡擁有海岸林、濕地與沿海農田交織而成的多樣棲地，是許多生命共存的地方，包括黑面琵鷺、黑嘴鷗等濕地鳥類，以及稀少的陸蟹族群。不同環境彼此相連，構成一張豐富而細緻的生態網絡，也讓這片海岸成為台灣重要的生物多樣性棲地。

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活動當天，來賓共同栽植100株台灣原生植物「林投」，後續台中分署也將再種植「烏葉竹」100株，逐步構建海岸防風帶，減緩季風、飛砂與鹽霧對環境的影響。同時也保留防生代南側的白茅草生地，透過生態廊道與棲地改善，為重要保育物種草鴞營造更友善的生活環境。

▲萬海航運於台中清水舉行植樹活動。（圖／萬海提供）

懷抱著回應自然的植樹初心，萬海長期投入植樹與環境復育行動。人類對自然的親近與喜愛是一種本能，植樹不只是個人的行為，而是一種把美好留給他人的選擇，讓土地與生命得以生生不息。在人類開發與發展的過程中，曾向自然借用了許多棲地。透過植樹與環境復育，逐步將棲地還給大自然，讓森林回來，讓生態回來，支持生物多樣性的恢復，也實踐與自然共生共好的理念。

自2022年啟動「萬海造樹海」計畫以來，萬海持續在全台推動造林與長期養護，截至2026年3月底已認植養護超過100萬棵樹，並已完成608,919棵種植。萬海在不同地區依據土地環境選擇合適樹種，在適合的棲地優先種植原生植物，讓植物、昆蟲與鳥類得以逐步回到土地，讓自然的生命循環重新展開。

萬海表示，環境保護一直是萬海的核心經營理念之一。未來也將持續透過植樹養護與生物多樣性保護等行動，與各界攜手，為自然環境與永續發展盡一份心力。





