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台積電發重訊　代子公司公告取得固定收益證券

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

台積電（2330）今天發布重大訊息指出，代子公司TSMC Global Ltd.取得固定收益證券，標的為公司債，交易期間為115年4月13日至4月17日。

依公告內容，本次共分4筆交易，台積電表示，本次投資屬於固定收益投資，未涉及處分利益或損失，亦非關係人交易。

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公告說明：

1.證券名稱：公司債。

2.交易日期：115/4/13~115/4/17

3.董事會通過日期：不適用

4.其他核決日期：
核決層級：不適用
民國115年04月17日

5.交易數量、每單位價格及交易總金額：
38141GZU1：310,000 單位；每單位US$100.13；總金額US$31.0 佰萬元。
61747YEV3：100,000 單位；每單位US$102.75；總金額US$10.3 佰萬元。
38141GC77：100,000 單位；每單位US$100.50；總金額US$10.1 佰萬元。
38141GWL4：100,000 單位；每單位US$99.24；總金額US$9.9 佰萬元。

6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）：不適用

7.與交易標的公司之關係：無。

8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）：
38141GZU1：851,250 單位；US$85.3 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61747YEV3：272,500 單位；US$28.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GC77：1,440,000 單位；US$145.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GWL4：750,000 單位；US$74.5 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額：
6.12%；8.22%；NT$325,002佰萬元。

10.取得或處分之具體目的：固定收益投資。

11.本次交易表示異議董事之意見：不適用

12.本次交易為關係人交易：否

13.交易相對人及其與公司之關係：不適用

14.監察人承認或審計委員會同意日期：不適用

15.前已就同一件事件發布重大訊息日期：不適用

16.其他敘明事項：無。

關鍵字： 台積電

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