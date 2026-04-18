3銀行信用卡權益大變動！7／1生效　中信銀正式掰了Yahoo卡





▲多家銀行信用卡下半年權益變動出爐。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行下半年信用卡權益變動陸續出爐，包括中信銀、星展銀、永豐銀等3家銀行近期公告，發現重大變更時程皆落在7月1日正式生效，卡友要多多注意。

《ETtoday》盤點3家銀行信用卡權益變動細節：

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信銀：Yahoo聯名卡自動失效

中信銀去年起已停止受理Yahoo聯名卡，現在進一步公告，與香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司聯名合約將於6月30日到期並終止合作，自7月1日起「Yahoo聯名卡」將自動失效，屆時Yahoo鈦金、Yahoo商務鈦金卡皆轉換為首年免年費的中信銀商務鈦金卡。

中信銀指出，卡友若已繳納近一年之Yahoo聯名卡年費，中信銀將按照實際持卡月份 (不滿一個月者，該月不予計算)比例將年費退至您的中國信託信用卡帳戶內。

至於原Yahoo卡消費所累計的超贈點，仍可使用至點數有效期限到期為止，於合約到期後尚未取得消費回饋之點數，將改以「帳單折抵金」回饋至持卡人帳上，抵用下一期新增之一般消費，權益不會因本次轉換卡片而受到影響。

星展銀：信用卡點數兌換修正

星展銀指出，目前所有適用活利積分、飛行積金的卡別皆可參加點數兌換免費市區停車活動，7月起，僅星展饗樂生活卡、星展喜憨兒認同卡與星展飛行鈦金卡可以點數兌換免費市區停車。

另外星展銀行公告自7月1日起，不再提供以各點數兌換「樂活電影網折抵電影票價」的活動。

永豐銀：永豐SPORT卡、夢行商務鈦金卡權益調整

永豐SPORT卡目前規定國內、國外一般消費皆享1%豐點回饋無上限；7月起，國內/國外一般消費皆享0.3%豐點回饋，不過若是設定電子帳單或行動帳單，設定期間享國內/國外加碼最高1%豐點回饋。

夢行商務鈦金卡目前國內一般消費享1%現金回饋無上限、國外享2%限金回饋無上限；7月起國內外一般消費現金回饋為0.3%，但若設定電子帳單或行動帳單，設定期間享國內外加碼回饋，最高1%現金回饋。