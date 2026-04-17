伊朗開放海域激勵美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

快訊／台股13檔「抓去關」新名單 下周一起處置至5／4

台股今（17日）大跌327.68點，37K失守，但櫃買指數收漲6.38點，且續創新高，而根據證交所、櫃買中心今公布共有13檔列入處置股。

三大法人賣超台股159億元 惟聯電獲外資、投信瘋搶近7萬張

今（17）日台股呈現短線漲多拉回，終場收黑以36804.34點作收，三大法人同步站在賣方，合計調節159.19億元，外資小幅賣超20.39億元，投信賣超103億元，土洋法人有志一同，大舉加碼聯電（2330），外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張，合計買超約6萬9183張。

穩懋股價創高收漲停！ 3月獲利提前開獎與去年相比持平

砷化鎵晶圓代工廠龍頭穩懋（3105）今（17日）以539元漲停價作收，創下歷史新高；由於短線股價波動大，被要求獲利提前開獎，3月每股賺0.33元，與去年同期相較，表現持平。

聯電正式通知客戶下半年調漲晶圓價格 反映成本上升

晶圓代工大廠聯電（2303）傳出發信通知客戶將在下半年調整價格，聯電今（ 17日）也證實，價格調整主要是為了反映持續擴大投資，以及原材料、能源與物流等成本上升壓力。

美系外資看旺台積電 全年成長上看3成、目標價喊2750元

晶圓代工龍頭台積電（2330）財報繳出亮眼成績，激勵外資法人全面上調目標價。多家美系外資最新報告指出，台積電營運動能優於預期，後市展望持續樂觀，目標價區間上看2500元至2750元。

貨櫃船運傳統淡季結束貨量卻不振 SCFI微跌0.22%

貨櫃船運是首季傳統淡季結束，但是攬貨業者指出，在三大戰爭拖延不決情況下，通膨問題日益浮現，歐美主航線貨量不振，5月1日運價想再提升機會不大。今(17)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.22%，收1886.54點。

戰爭拖久已現通膨 歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

超大型攬貨公司負責人指出，俄烏、紅海與波斯灣的戰爭讓通膨問題日益浮現，美國線本月中雖然實質運價有調升100-200美元，但因貨量不足，接續的5月1日漲價並不看好，本月底到期的年度長約，除了超大型直客，其餘還都僵持未簽。

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐 送「彩繪花鳥筷組」

擁有75.3萬凱基金（2883）股東看過來！凱基金今（17日）公告，今年股東會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，惟已過最後買進日，必需在4月9日當天或之前持有凱基金股票才能領取。

聯電挾「2利多」大漲逾9% 飆40萬張大量穩坐成交王

挾著跨入矽光子、取得快閃記憶體代工接單雙重題材，聯電（2303）延續昨（16）日強勢攻勢，今（17）日帶量最高上攻74.8元，股價攀近兩個月半新高，漲幅逾9%，截至中午12點30分左右，成交量來41.8萬多張，超越昨天攻漲停的28萬張，居上市成交量最大個股。

美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停 領頭羊聯亞刷2600元新天價

受惠美國光通股AAOI、Lumentum、Coherent 在美股16日全面大漲，帶動台股今（17日）相關概念股全面噴出，聯亞（3081）、IET-KY （4971）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、光罩（2338）、創威（6530）、前鼎（4908）等8檔亮燈漲停。