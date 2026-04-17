伊朗開放海域激勵美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

▲伊朗宣布相關海域全面開放的消息，帶動美股大漲。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
伊朗宣布相關海域全面開放的消息帶動美股大漲，美股17日開盤以後，道瓊指數上漲545點或1.12％、那斯達克指數上漲249.68點或1.04％、費城半導體指數上漲139.72點或1.50％。台積電ADR則是上漲8.78點或2.42％。
▲伊朗宣布相關海域全面開放的消息，帶動美股大漲。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
伊朗宣布相關海域全面開放的消息帶動美股大漲，美股17日開盤以後，道瓊指數上漲545點或1.12％、那斯達克指數上漲249.68點或1.04％、費城半導體指數上漲139.72點或1.50％。台積電ADR則是上漲8.78點或2.42％。
關鍵字： 伊朗 ﹑ 美股 ﹑ 道瓊 ﹑ 台積電 ﹑ 海域開放
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台股今（17日）大跌327.68點，37K失守，但櫃買指數收漲6.38點，且續創新高，而根據證交所、櫃買中心今公布共有13檔列入處置股。
2026-04-17 18:20
今（17）日台股呈現短線漲多拉回，終場收黑以36804.34點作收，三大法人同步站在賣方，合計調節159.19億元，外資小幅賣超20.39億元，投信賣超103億元，土洋法人有志一同，大舉加碼聯電（2330），外資買超5萬7659張、投信買超1萬1524張，合計買超約6萬9183張。
2026-04-17 17:28
砷化鎵晶圓代工廠龍頭穩懋（3105）今（17日）以539元漲停價作收，創下歷史新高；由於短線股價波動大，被要求獲利提前開獎，3月每股賺0.33元，與去年同期相較，表現持平。
2026-04-17 16:50
晶圓代工大廠聯電（2303）傳出發信通知客戶將在下半年調整價格，聯電今（ 17日）也證實，價格調整主要是為了反映持續擴大投資，以及原材料、能源與物流等成本上升壓力。
2026-04-17 16:02
晶圓代工龍頭台積電（2330）財報繳出亮眼成績，激勵外資法人全面上調目標價。多家美系外資最新報告指出，台積電營運動能優於預期，後市展望持續樂觀，目標價區間上看2500元至2750元。
2026-04-17 13:49
貨櫃船運是首季傳統淡季結束，但是攬貨業者指出，在三大戰爭拖延不決情況下，通膨問題日益浮現，歐美主航線貨量不振，5月1日運價想再提升機會不大。今(17)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.22%，收1886.54點。
2026-04-17 15:43
超大型攬貨公司負責人指出，俄烏、紅海與波斯灣的戰爭讓通膨問題日益浮現，美國線本月中雖然實質運價有調升100-200美元，但因貨量不足，接續的5月1日漲價並不看好，本月底到期的年度長約，除了超大型直客，其餘還都僵持未簽。
2026-04-17 15:01
擁有75.3萬凱基金（2883）股東看過來！凱基金今（17日）公告，今年股東會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，惟已過最後買進日，必需在4月9日當天或之前持有凱基金股票才能領取。
2026-04-17 13:43
挾著跨入矽光子、取得快閃記憶體代工接單雙重題材，聯電（2303）延續昨（16）日強勢攻勢，今（17）日帶量最高上攻74.8元，股價攀近兩個月半新高，漲幅逾9%，截至中午12點30分左右，成交量來41.8萬多張，超越昨天攻漲停的28萬張，居上市成交量最大個股。
2026-04-17 12:30
受惠美國光通股AAOI、Lumentum、Coherent 在美股16日全面大漲，帶動台股今（17日）相關概念股全面噴出，聯亞（3081）、IET-KY （4971）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、光罩（2338）、創威（6530）、前鼎（4908）等8檔亮燈漲停。
2026-04-17 11:59
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