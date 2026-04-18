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日月光中壢廠成立安全衛生家族　攜手提升桃園半導體產業安全

▲▼日月光中壢廠沈文智資深副總經理（右5）與桃園市勞動檢查處王振鴻處長（左5）出席【日月光中壢安衛家族】成立大會典禮。（圖／日月光提供）

▲日月光中壢廠資副沈文智（右5）與桃園市勞檢處長王振鴻（左5）出席日月光中壢安衛家族成立大會典禮。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

日月光中壢廠於17日舉辦日月光中壢安衛家族成立大會，邀請桃園市政府勞動檢查處王振鴻處長出席見證，本次安衛家族活動共有34家企業夥伴共襄盛舉，攜手打造跨產業安全衛生治理平台，提升半導體產業鏈整體安全競爭力。

日月光表示，本次安衛家族以產業鏈安全治理為核心，啟動大廠帶小廠合作機制，透過制度標準化、教育訓練及實務交流等活動方式，促進企業間經驗共享與能力精進，協助不同性質供應商全面強化安全基礎與建立安全文化，強化產業整體韌性。

桃園市政府勞動檢查處長王振鴻表示，桃園作為國內半導體及電子業重鎮，職業安全衛生為產業永續發展的重要基石。目前全市已成立55個安衛家族，串聯超過700家企業、影響逾4萬名勞工，透過系統性輔導與資源整合，逐步形成產業安全共學網絡。此次日月光中壢廠成立安衛家族，有助於深化企業夥伴間的合作，帶動產業鏈整體安全再升級。

日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，產業鏈分工日趨多元且複雜，但安全衛生是產業鏈的共同責任，更是企業永續經營的核心基礎，未來將透過安衛家族分享經驗、整合夥伴資源、以日月光中壢廠為核心大廠帶小廠的方式，推動安全管理能力同步提升，結合永續發展目標，打造穩定且具韌性的產業環境。

安衛家族的成立與推動不僅可強化產業鏈安全衛生管理，更有助於提升整體產業競爭力。日月光中壢廠未來將持續透過安衛家族平台，深化安全文化，朝向零職災、全員健康、產業共好的願景邁進。

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