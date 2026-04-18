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海外股票ETF飆風起　一文看今年以來漲勢前8強

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊暫時停火，金融市場經歷戰火後修復行情，包括：美股、韓股、台股為首持續上揚，今年初以來，8檔海外主動被動ETF漲勢在三成以上表現凌厲，依昨（17）日最新收盤價計算，表現最好的是第一金太空衛星(00910)上漲63.33%，其餘依序為主動統一全創新(00988A)漲55.16%、國泰臺韓科技(00735)漲48.93%，及主動元大AI新經濟(00990A)漲44.56%，其他4檔海外股票ETF漲幅落在33～39%之間。

▲▼海外ETF八強。（圖／記者巫彩蓮攝）

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法人分析，這波海外股票ETF表現強勢的標的涵蓋被動與主動型，這幾年的表現都相當突出的太空科技及低軌衛星，今年以來仍然市場最強勢的投資題材；此外，像是全球創新科技、AI、5G、半導體，及綠能等主題投資也很夯；傳統被動式海外主題ETF以產業、主題型ETF表現最亮眼，而去年底新發行的主動式海外ETF也擠上前十強排行榜。

今年以來表現居榜首的第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，全球衛星需求激增、低軌衛星LEO技術突破等，加上今年中前SpaceX預估將進行高達750億美元的上市IPO案，太空產業逐步從技術的成熟發展，進展到規模化及商業化的轉折。

曾萬勝強調，太空衛星產業在成熟化發展過程中，商業訂單與政訂單的穩健度持續提升，此外，還可以留意到併購案、及跨產業合作發展的現象等。近期AI半導體大廠輝達(Nvidia)與美國太空廠商螢火蟲太空(FireFly)將加強在太空影像觀察模型及AI模組於太空飛器的運用合作等，提升太空邊緣運算的AI處理能力，同時也有助政府國防及商業探勘能力的提升等，驅動相關標的股價大幅上揚，及後市成長空間。

法人表示，投資人想要參與太空衛星及創新科技等各類主題投資商機，不妨透過多元主題的海外ETF投資，採定時定額與定時不定額方式，搭配大跌時單筆投資，以累積長期投資部位，這是跟上主題產業成長行情較佳投資工具。
 

關鍵字： 太空衛星海外ETF台股創新科技投資趨勢

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