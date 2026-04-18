攬貨業看荷莫茲海峽開放紅海等有望加速復航　製造要待物料補上

▲荷莫茲海峽上中遠海運大型貨櫃船正在通行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

昨(17)晚伊朗外交部長阿拉奇(Seyed Abbas Araghchi) 透過社群媒體表示，所有商業船舶可通行荷莫茲海峽，對此國內攬貨公司海運部門高階指出，如果荷莫茲海峽全面通航，連帶曼德海峽、紅海、蘇伊士運河，很有可能會加速恢復通航；主要經營航空貨運承攬的業界高階則指出，石油已經短缺一段時間，補足原物料到生產、製造需要一段時間，估計短期內會有缺貨現象。

曾經擔任台北市海運承攬公會理事長的崴航國際董事長曾俊鵬指出，川普2/28的攻擊，師出無名。事情的發展完全非如他所誇口的，不趕快找出下台階的話，全球經濟大受打擊外，川普將如何和習主席會面，也必將影響他的期中選舉。

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他認為，美伊相互找下台階，這是最好的時候。這場戰爭死傷枕藉，他每天都深感痛心，他相信這是很多人的感受。

船公司出身的攬貨公司高階則表示，他覺得伊朗比烏克蘭聰明，老美總是在別人家領土打仗，到最後伊朗的經濟會被打垮的，荷莫茲海峽通航，對船公司是絕對利多，波灣的船隊會因為通航後貨量增加，戰後重建也會有很多需求，但還是要看停火的後續發展。

如果荷莫茲海峽全面通航，連帶曼德海峽、紅海、蘇伊士運河，很有可能會加速恢復通航，那第四季可能又會有新的變數，不過現在歐洲線運價已經來到相當低檔，蘇伊士運河通航後船隊供給加大，估計運價會下跌，但下跌的空間有限。

航空貨運承攬業高階則認為，如果真的可以停戰，油價就會下跌很多，航空公司的航班就不會減班，但對於製造業來說，因為石油已經短缺一段時間，後續的訂單需要等原物料補足，出貨需要一段時間，市場會有一段貨量短缺的時間，這段期間會是市場運力供給增加，但貨量卻不足的現象。