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台灣對外投資脫中入美　謝金河：過去靠人脈、現在靠技術含金量

▲▼美國國旗,中國國旗。（圖／路透）

▲台灣第1季對外投資數據可以看出脫中入美的巨大變化、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（18日）以「數字背後的真相」為題在臉書發文指出，台灣第1季對外投資數據，可以看出這幾年來台灣脫中入美的巨大變化，過去企業去中國，靠的是人脈，黨政關係，現在靠的是資本，技術含金量。

以下是謝金河臉書文章內容：

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剛剛公佈的台灣第一季對外投資（FDI）325.48億美元，年增166.1%，而對中國直接投資的金額2.44億美元，年減28.7%，占比降到0.74%，如果對比在2010年馬政府時代，台灣的對外投資有八到九成都在中國，這個變化不可說不大！

從投資帶動也影響到出口，這些年台灣對美國出口不斷上升，從2017年11.7%，到3月上升至35.6%，而台灣出口到中國的占比則從20年的43.9%持續下滑至22.7%。這個趨勢變化也可以看出台灣脫中入美的巨大變化。

今年3月台灣出口801.8億美元，年增61.8%，首季1957.4億美元，年增51.1%，這是全球最驚人的出口成長，最重要的變數是台灣成為Ai軍備競賽的最大核心。台灣的資通訊產業出現134.5%的巨幅增長，而這個增長的源頭就是美國。

今年3月台灣出口到美國金額285.41億美元，年增124%，台灣對美國的順差233.75億美元，對中國的出口182.33億美元，年增27.4%，順差74.27億美元，相較於美國，中國市場正呈現衰退狀態。不過，台灣出口到中國的半導體仍然強勁成長。今年首季台灣出口到中國的以半導體為主零組件315.78億美元，年增38.1%，佔台灣出口到中國的68.1%，這顯示台灣對中國的出口有超過三分之二是半導體，這也顯示兩岸貿易，對岸倚賴台灣比較多！

從出口也牽動企業的投資！這個禮拜我邀請大東電業董事長林志明上電視，這家股本6億的中小企業，沒有去中國投資，反而是前進美國，大東1949年創立，和中華人民共和國回壽，在傳產嘆息聲中，卻連續三年EPS超過10元，去年更達13.41元，大東的345KV超高壓電䌫，台灣只有四家通過認證，這回年輕帥氣的林志明踏進美國市場，意外發現意想不到的商機，這正是台灣企業的底氣再現。

過去台灣的企業去中國，靠的是人脈，黨政關係，或是喝白酒打通關節，現在靠的是資本，技術含金量！
 

關鍵字： 標籤:台灣投資出口美國半導體脫中入美資通訊

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