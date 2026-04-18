ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

Meta計畫5月啟動今年首輪裁員　路透：估砍近8000名員工

▲▼ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

▲ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

Meta三位知情人士告訴《路透社》，該公司計劃於5月20日進行今年第一波大規模裁員，而這一波裁員中將裁掉全球約10%，也就是近8000名的員工，且之後還將有更多裁員。

三位消息人士稱，公司還計劃在下半年進一步裁員，但裁員的具體細節，包括日期和規模，尚未確定。消息人士補充說，高階主管可能會根據人工智慧（AI）的發展調整計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前《路透社》在上個月報導稱，Meta計劃裁減其全球員工總數的20%或更多。

Meta拒絕就計劃裁員的時間或範圍發表評論。

Meta執行長祖克柏在人工智慧領域投入數千億美元，試圖透過AI這項技術徹底重塑公司內部運作，這反映了今年美國主要公司，尤其是科技業的公司所呈現的更廣泛趨勢。

Meta今年的裁員將是這家社群媒體巨頭自2022年底至2023年初進行重組以來規模最大的一次。

儘管Meta的股價較去年夏季創下的歷史高點有所回落，但自年初以來已上漲3.68%。去年，該公司營收超過2000億美元，利潤達600億美元，這得益於其在人工智慧領域的巨額投入。

根據最新提交的文件顯示，截至去年（2025年）底，總部位於加州的Meta公司僱用了近79000 名員工。


 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人潮沒錢潮】46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成撐不住喊漲

推薦閱讀

3銀行信用卡權益大變動！7／1生效　中信銀正式掰了Yahoo卡

3銀行信用卡權益大變動！7／1生效　中信銀正式掰了Yahoo卡

銀行下半年信用卡權益變動陸續出爐，包括中信銀、星展銀、永豐銀等3家銀行近期公告，發現重大變更時程皆落在7月1日正式生效，卡友要多多注意。

2026-04-18 06:33
海外股票ETF飆風起　一文看今年以來漲勢前8強

海外股票ETF飆風起　一文看今年以來漲勢前8強

美伊暫時停火，金融市場經歷戰火後修復行情，包括：美股、韓股、台股為首持續上揚，今年初以來，8檔海外主動被動ETF漲勢在三成以上表現凌厲，依昨（17）日最新收盤價計算，表現最好的是第一金太空衛星(00910)上漲63.33%，其餘依序為主動統一全創新(00988A)漲55.16%、國泰臺韓科技(00735)漲48.93%，及主動元大AI新經濟(00990A)漲44.56%，其他4檔海外股票ETF漲幅落在33～39%之間。

2026-04-18 06:09
Meta計畫5月啟動今年首輪裁員　路透：估砍近8000名員工

Meta計畫5月啟動今年首輪裁員　路透：估砍近8000名員工

Meta三位知情人士告訴《路透社》，該公司計劃於5月20日進行今年第一波大規模裁員，而這一波裁員中將裁掉全球約10%，也就是近8000名的員工，且之後還將有更多裁員。

2026-04-18 10:13
台灣對外投資脫中入美　謝金河：過去靠人脈、現在靠技術含金量

台灣對外投資脫中入美　謝金河：過去靠人脈、現在靠技術含金量

財信傳媒董事長謝金河今（18日）以「數字背後的真相」為題在臉書發文指出，台灣第1季對外投資數據，可以看出這幾年來台灣脫中入美的巨大變化，過去企業去中國，靠的是人脈，黨政關係，現在靠的是資本，技術含金量。

2026-04-18 09:48
日月光中壢廠成立安全衛生家族　攜手提升桃園半導體產業安全

日月光中壢廠成立安全衛生家族　攜手提升桃園半導體產業安全

日月光中壢廠於17日舉辦日月光中壢安衛家族成立大會，邀請桃園市政府勞動檢查處王振鴻處長出席見證，本次安衛家族活動共有34家企業夥伴共襄盛舉，攜手打造跨產業安全衛生治理平台，提升半導體產業鏈整體安全競爭力。

2026-04-18 06:57
攬貨業看荷莫茲海峽開放紅海等有望加速復航　製造要待物料補上

攬貨業看荷莫茲海峽開放紅海等有望加速復航　製造要待物料補上

昨(17)晚伊朗外交部長阿拉奇(Seyed Abbas Araghchi) 透過社群媒體表示，所有商業船舶可通行荷莫茲海峽，對此國內攬貨公司海運部門高階指出，如果荷莫茲海峽全面通航，連帶曼德海峽、紅海、蘇伊士運河，很有可能會加速恢復通航；主要經營航空貨運承攬的業界高階則指出，石油已經短缺一段時間，補足原物料到生產、製造需要一段時間，估計短期內會有缺貨現象。

2026-04-18 02:00
台積電發重訊　代子公司公告取得固定收益證券

台積電發重訊　代子公司公告取得固定收益證券

台積電（2330）今天發布重大訊息指出，代子公司TSMC Global Ltd.取得固定收益證券，標的為公司債，交易期間為115年4月13日至4月17日。

2026-04-17 21:18
汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

由外貿協會主辦的2026年360° MOBILITY Mega Shows今(17)日於台北南港展覽1館圓滿落幕。本屆整合台北國際汽機車零配件展、「台灣國際智慧移動展，並與台北國際車用電子展同期舉行。四天展期吸引來自全球90國、近2,500名國際買主來臺，促成815場次一對一採購洽談會，帶動後續商機上看3.38億美元，展現台灣在全球移動產業供應鏈中的競爭優勢。

2026-04-17 19:39
2大制度接軌　南山人壽調整後淨值5932億元、推動3策略

2大制度接軌　南山人壽調整後淨值5932億元、推動3策略

南山人壽於今（17）說明IFRS 17、TIS（新一代清償能力制度）以及營運規畫，董事長尹崇堯表示，今（2026）年CSM（合約服務邊際）以超過550 ～600億元為目標，最大底氣和優勢就是業務團隊，具有三等親以內關係者共有1.1萬名，這是在高齡化社會下，讓保險服務得以傳承下去發展利基。

2026-04-17 19:16
玉山金11席董事提名名單出爐　三商壽取得1席

玉山金11席董事提名名單出爐　三商壽取得1席

玉山金（2884）將於6月12日召開股東常會，進行11席董事(含獨立董事5席)改選，而提名名單今（17）日出爐，三商壽（2867）副董許瀞心為獲得董事提名。

2026-04-17 18:22

讀者迴響

熱門新聞

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

3銀行信用卡權益大變動！7／1生效　中信銀正式掰了Yahoo卡

快訊／台股13檔「抓去關」新名單　下周一起處置至5／4

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

攬貨業看荷莫茲海峽開放紅海等有望加速復航　製造要待物料補上

美股大漲！道瓊漲545點、台積電ADR勁揚2.42％

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

海外股票ETF飆風起　一文看今年以來漲勢前8強

美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停　領頭羊聯亞刷2600元新天價

聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

14檔台股ETF今除息前最後上車日　4檔年化配息率逾1成

東森140億打造北台灣新地標「450台灣之眼」

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中

快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單　千金股創意進榜

Meta計畫5月啟動今年首輪裁員　路透：估砍近8000名員工

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366