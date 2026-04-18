Meta計畫5月啟動今年首輪裁員　路透：估砍近8000名員工

▲ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

Meta三位知情人士告訴《路透社》，該公司計劃於5月20日進行今年第一波大規模裁員，而這一波裁員中將裁掉全球約10%，也就是近8000名的員工，且之後還將有更多裁員。

三位消息人士稱，公司還計劃在下半年進一步裁員，但裁員的具體細節，包括日期和規模，尚未確定。消息人士補充說，高階主管可能會根據人工智慧（AI）的發展調整計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前《路透社》在上個月報導稱，Meta計劃裁減其全球員工總數的20%或更多。

Meta拒絕就計劃裁員的時間或範圍發表評論。

Meta執行長祖克柏在人工智慧領域投入數千億美元，試圖透過AI這項技術徹底重塑公司內部運作，這反映了今年美國主要公司，尤其是科技業的公司所呈現的更廣泛趨勢。

Meta今年的裁員將是這家社群媒體巨頭自2022年底至2023年初進行重組以來規模最大的一次。

儘管Meta的股價較去年夏季創下的歷史高點有所回落，但自年初以來已上漲3.68%。去年，該公司營收超過2000億美元，利潤達600億美元，這得益於其在人工智慧領域的巨額投入。

根據最新提交的文件顯示，截至去年（2025年）底，總部位於加州的Meta公司僱用了近79000 名員工。



