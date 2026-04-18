中東戰事和緩曙光　專家估：第2季新台幣甩頹勢站穩「31字頭」

▲專家估第2季新台幣站穩31元價位。（圖／資料照）

文／中央社

中東戰事露出和緩曙光，全球風險偏好回升，熱錢湧入之下，新台幣週線順利收紅。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，中東情勢出現轉機、美國聯準會貨幣政策仍走向寬鬆，均是帶動新台幣轉升的因素，估第2季應可站穩31元。

美國總統川普表示，美國與伊朗的下一場會談可能在週末舉行，增添外界對伊朗戰爭可能接近尾聲的樂觀期待。 本週以來，中東戰事出現和緩跡象，避險情緒降溫，資金回流股市、美元指數應聲下挫，台灣接連數日上演股匯雙漲。

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林啟超表示，本週新台幣甩開貶值頹勢，從31.7元跳升至31.5元價位，關鍵還是中東緊張局勢緩和，因此資金回流股市等風險性資產，美元自高檔滑落、新台幣轉升，都是基於此因素。

展望第2季新台幣匯率走勢，林啟超認為，只要中東戰事對經濟、通膨的衝擊沒有繼續升級，貨幣政策可望回歸常軌，第2季新台幣兌美元匯率應可甩開貶值陰霾，站穩31元，但要進一步突破有難度。

林啟超看新台幣「會升值，但升不到哪去」，主要有2因素，一是在中東戰事趨於穩定，風險情緒沒有進一步攀升的前提下，短期美國聯準會「停、看、聽」，但仍往降息方向前進，促美元自高點回落。 第二，川普往往不按牌理出牌，作風難以預測，即便中東戰事落幕，關稅以及其他不確定性仍存，換言之，川普任期內，避險情緒難以完全散去，美元要重挫不容易。

另一方面，林啟超指出，先前各國陸續與美國就關稅議題達成貿易協議，均包含大規模投資，隨著投資計畫啟動，美元需求增加，也將支撐美元匯價。 林啟超表示，新台幣升值幅度取決於美元指數跌幅以及聯準會降息進程，這又攸關中東戰事發展；現在戰爭對於歐元區的衝擊已經發酵，3月通膨高於預期，意味歐洲央行4月底會議很有可能會討論到升息議題，「不見得這次會升，但升息將成為選項」。

林啟超指出，如果中東戰事可於4月結束，對全球經濟、通膨衝擊尚在可控範圍，對主要國家央行貨幣政策影響可能有限，但若時間拉得更長，就會演變為另一種局面，只能且戰且走、持續關注。