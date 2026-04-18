如何向老天多要一點水？　水利署帶你一次搞懂人工增雨

▲水利署今（18）日趁著鋒面通過及東北季風增強，已於上午9時再度在鲤魚潭、明德、永和山及寶二水庫實施地面人工增雨。（圖／水利署提供）

記者陳瑩欣／台北報導

水利署今（18）日趁著鋒面通過及東北季風增強，已於上午9時再度在鲤魚潭、明德、永和山及寶二水庫實施地面人工增雨，並將視雲系移動情形，可能追加曾文、甲仙堰兩處之增雨作業。今年已累計實施14次地面焰劑增雨，是穩定水情的重要措施之一。

每到枯水期，水利署就經常會在水庫集水區實施人工增雨。這不經讓人會很好奇，人工增雨何時做、怎麼做。讓水利署詳細說明，讓國人一次搞懂人工增雨！

[廣告]請繼續往下閱讀...

水利署表示，人工增雨並非「憑空製造降雨」，而是在已有厚實雲系的前提下，提升降雨發生的效率。使原本可能降雨較少的雲系，更容易發展為有效降雨。作業原理為在雲中加入催化劑，加速雲內雨滴形成，是一種「順應自然、強化過程」的技術。

在臺灣的氣象環境下，水利署透過多種方式，在雲層潑灑水滴或投入吸水性凝結核，讓原本就可能會下雨的雲，能夠多下一點雨。依施作高度，目前共分以下四種增雨方式：

1、由空軍協助於接近雲頂的高度處潑灑清水。

2、採用無人機吊掛焰柱（最高可達1,000公尺）。

3、高空燄彈（高度為100或500公尺）。

4、地面燃燒焰劑。

人工增雨成效會受到雲層厚度、水氣含量、氣流條件及地形等因素影響，並非每次作業都能達到相同效果。因此水利署會依據氣象預報、雷達觀測及現地資料進行審慎評估，於最有利時機機動執行作業。

水利署依據多年經驗已制定一套標準的流程，委託專業團隊隨時守視天氣，5天前掌握住可能的施作日期；3至2天前根據最新的天氣預測，決定施作目標區、燃放時間及地點；1天前根據預測的雲層水含量的時段、雲層厚度達5公里、雲頂溫度為-15至-20℃等，估計出燃放時間、地點，及焰劑的數量；施作當日，再次檢視最新的模式結果、即時的氣象衛星及雷達影像，於降雨發生前、最有利的氣流環境燃放焰劑，經歷2小時左右的升空、入雲催化後，最終將在雲層經過集水區時，能夠降下多一點的雨量。

水利署強調，全臺21處施作人工增雨地點，均位於水庫集水區內，增加的雨量全部流進水庫，不會造成下游地區淹水。且人工增雨所使用之催化物質濃度極低，施放後迅速於大氣中擴散，濃度降至與背景值相當，不會引發其他問題。



