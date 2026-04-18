伊朗戰爭近50天　全球逾5億桶原油供應中斷、損失500億美元

▲ 荷莫茲海峽、美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《路透社》與分析師計算，自伊朗戰爭爆發以來，這場持續近50天的衝突已導致超過5億桶原油供應中斷，累計損失達500億美元，而這場危機的後續衝擊預計將持續數月甚至數年。

根據 Kpler 的數據，自 2 月底危機爆發以來，全球原油和凝析油市場已損失超過 5 億桶，這是近代史上最大的能源供應中斷。

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能源顧問公司Wood Mackenzie首席分析師Iain Mowat指出，逾5億桶原油供應中斷相當於全球航空需求中斷10周、或全球公路交通停擺11天、或全球經濟5天無石油供應。

《路透社》估計，這也相當於美國近一個月的石油需求量，或整個歐洲超過一個月的石油需求量。根據 2021 財年約 8000 萬桶的年使用量計算，這大約相當於美國軍方6年的燃料消耗量；也足夠全球國際航運業運作約4個月的燃料。

波斯灣阿拉伯國家3月原油日產量減少約800萬桶，相當於美國石油巨頭Exxon Mobil與國際能源巨擘Chevron兩大石油巨頭的合計產量。

根據Kpler的數據顯示，沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林與阿曼的航空燃料出口，從2月約1960萬桶下滑至3月與4月迄今合計的410萬桶。

《路透社》估算，這些減少的出口量足以支撐紐約甘迺迪機場（JFK）至倫敦希斯羅機場（Heathrow）約2萬個來回航班。

Kpler高級原油分析師Johannes Rauball表示，衝突爆發後，油價平均維持在每桶約100美元，這些供應缺口意味約500億美元的收入損失。這相當於德國年度國內生產毛額（GDP）的約1%，或接近拉脫維亞、愛沙尼亞等國的經濟規模。

儘管伊朗外交部長Abbas Araqchi 表示荷莫茲海峽已經開放，但預計產量和流量的恢復將十分緩慢。



